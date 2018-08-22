"Искандер" стал морским убийцей

Ракетная бригада Южного военного округа впервые провела учебные пуски по надводным целям

Военнослужащие ракетных соединений начали тренировки по поражению надводных кораблей. Первые учения прошли в Южном военном округе. До сих пор ракетные комплексы (РК) "Искандер-М" не умели эффективно поражать движущиеся цели. По мнению экспертов, расширить боевые возможности позволили новые типы головок самонаведения — оптико-электронные и радиолокационные. Способность ракетных соединений уничтожать морские цели сделает российские берега неприступными.

Подразделения гвардейской ракетной Оршанской бригады Южного военного округа провели тактические учения с пусками, в том числе электронными, ракет "Искандер-М", сообщили "Известиям" в Минобороны. Все учебные задачи были выполнены, добавили в ведомстве.

Прошедшие маневры — первый опыт российских ракетчиков по борьбе с морскими целями. До сих пор считалось, что РК "Искандер-М" могут эффективно поражать только стационарные объекты. Дело в том, что ракета наводилась не на конкретную цель, а на точку на местности и летела по заданным координатам. Такая боеголовка может гарантированно уничтожить штаб, склад боеприпасов или ракетную шахту. Однако против кораблей, как и других подвижных объектов, система не была эффективной.

Успешные пуски по морским целям, проведенные на юге России, могут указывать на то, что в ракетные войска поступают системы самонаведения, отметил военный эксперт Дмитрий Корнев. По всей видимости, речь идет об оптико-электронных и радиолокационных системах. В первом случае в программную часть ракеты загружается визуальный образ объекта, например фотография корабля. При подлете ракета буквально видит цель и сравнивает ее с загруженной картинкой, самостоятельно корректируя свой курс. Радиолокационная система сравнивает рельеф местности с заданным. Выступающий над водной поверхностью объект с определенными размерами для ракеты также является уникальным рельефом, который она сопоставляет с данными, полученными ранее разведкой.

— Точность "Искандера" такова, что он может поразить конкретную часть авианосца, ширина которого 50 м, — рассказал Дмитрий Корнев. — Фугасная боевая часть баллистической ракеты может пробить верхнюю палубу или даже пробить корабль насквозь. Одна ракета может гарантированно потопить корвет или фрегат. А крупный корабль она может вывести из строя. Боезапаса одной ракетной бригады хватит, чтобы противодействовать целой эскадре.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" может применять как баллистические, так и крылатые ракеты. Преимущество баллистических ракет в том, что их почти невозможно сбить. Во всяком случае, современные средства ПРО этого пока делать не умеют. К тому же эти ракеты летят с огромной скоростью. Наиболее эффективное применение "Искандеров" — в составе разведывательно-ударных комплексов (РУК). Самолет-разведчик засекает цель, передает информацию на командный пункт ракетного соединения, после чего объект поражается. Весь процесс от момента обнаружения до момента уничтожения занимает несколько минут.

Сейчас соединения, укомплектованные "Искандерами", есть во всех военных округах. И после обновления программного обеспечения и поставок ракет с новыми головками самонаведения у них появляются новые уникальные возможности. Дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" составляет порядка 500 км, что позволяет использовать их на большей части акватории Черного и Балтийского морей, а также более надежно прикрывать арктическое и тихоокеанское побережье.

До сих пор основное средство противодействия надводным кораблям — береговой ракетный комплекс "Бастион". В боекомплект этих БРК входят новые сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс", против которых бессильна любая современная система ПВО. Расширяют возможности этих комплексов беспилотники "Орлан-10" и вертолеты целеуказания, которые позволяют обнаруживать и "подсвечивать" цели на дальних подступах.

— Возможности страны по борьбе с авианосными ударными группировками и десантными группировками резко усилятся, — пояснил "Известиям" военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков. — В случае военного конфликта на врага полетит гораздо больше ракет, которые пойдут по разным траекториям.

Ранее "Известия" сообщали, что Вооруженные силы окончательно выведут из боевого состава ракетные системы "Точка-У" до конца 2020 года. К этому времени завершится и формирование ракетных бригад. По одному такому соединению войдет в состав каждой армии. На смену устаревшим ракетным комплексам как раз и пришли новейшие "Искандеры".

Роман Крецул, Алексей Рамм