ПВО ослепит противника электромагнитными помехами

Противовоздушную оборону усилят системами радиоэлектронной борьбы

Минобороны планирует усилить дивизии противовоздушной обороны (ПВО) батальонами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На вооружение таких частей поступят так называемые противоавиационные комплексы РЭБ. Высокомобильные станции могут создавать помехи радиолокаторам и системам связи летательных аппаратов. Как показали учения и боевое применение в Сирии, сочетание ПВО и РЭБ обеспечит эффективную защиту от высокотехнологичных средств воздушного нападения.

Как сообщили "Известиям" в Минобороны, прорабатывается вопрос о включении в состав дивизий ПВО батальонов РЭБ. На вооружение последних поступят три мобильных комплекса РЭБ — "Москва", "Красуха-2" и "Красуха-4". В перспективе эти батальоны будут оснащены самым современным средством радиоэлектронной борьбы — мобильной системой "Дивноморье".

Это решение принято по результатам совместной работы Центрального НИИ войск воздушно-космической обороны и Научно-исследовательского испытательного института радиоэлектронной борьбы. Исследование показало двукратное повышение эффективности ПВО и противоракетной обороны при совместной работе с наземными средствами РЭБ. Выводы ученых подтверждены на практике в Сирии.

Современные мобильные комплексы РЭБ эффективно противодействуют воздушным и наземным системам обнаружения. Они способны "забить" мощными помехами аппаратуру крылатых ракет, беспилотников и радиолокаторы самолетов, которые осуществляют наведение. Дезориентированные крылатые ракеты и дроны становятся легкими целями для систем ПВО.

Новые батальоны РЭБ смогут "закрыть" помехами участок в несколько сотен километров. Они создадут непроницаемую завесу для систем технической разведки вероятного противника и максимально затруднят применение средств воздушно-космического нападения. Это касается и высокоточного оружия.

Подобные батальоны задействуют для прикрытия командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных и административных объектов.

Усиление частей ПВО средствами РЭБ — это правильное решение, которое основано на советском опыте, рассказал "Известиям" бывший начальник зенитно-ракетных войск РФ генерал-лейтенант Александр Горьков.

— В Советской армии были батальоны РЭБ, которые входили в состав корпусов и дивизий ПВО, — рассказал он. — Они должны были подавлять бортовые радиолокационные станции самолетов и каналы радиовысотомеров крылатых ракет. Эти подразделения доказали свою эффективность. При работе РЭБ затруднялось пилотирование самолетов, ракеты сбивались с пути. У крылатых ракет есть районы, где во время полета они корректируют свое местоположение. Попав под воздействие "глушилок" РЭБ, они поднимались гораздо выше обычной 50-метровой высоты полета. При этом ракеты становились легкими целями для ПВО.

При проведении реформы учтен боевой опыт, полученный в Сирии. В частности, серьезно изучена атака двух беспилотников на аэродром Хмеймим в апреле этого года. Тогда дроны были перехвачены совместными усилиями средств РЭБ и ПВО. После обнаружения целей комплекс РЭБ заглушил сигнал GPS в районе аэродрома, выведя из строя систему навигации и управления беспилотников. Оба дрона тут же сбились с курса и начали хаотично кружить, став отличными целями для батареи ПВО. В итоге их уничтожили огнем автоматических пушек ЗРПК "Панцирь". Изучение обломков аппаратов показало, что они были вооружены самодельными подвесными бомбами.

Александр Круглов, Алексей Рамм