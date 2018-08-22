Зарплаты топ-менеджеров военных ФГУПов возьмут под контроль

Оклады руководителей, их замов и главных бухгалтеров привяжут к заработку рядовых сотрудников

За зарплатами и премиями топ-менеджеров федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) Минобороны введут жесткий контроль. По приказу, разработанному военным ведомством, оклад руководителей не может превышать среднемесячный заработок рядовых сотрудников более чем в пять раз. На квартальную премию топ-менеджеры смогут рассчитывать только в том случае, если в отчетный период предприятие достигло положительного финансового результата. Предполагается, что новый регламент поможет сделать систему начисления вознаграждений прозрачной и позволит избежать ситуаций, когда топ-менеджеры выписывают себе необоснованно большие премии.

В военном ведомстве "Известиям" рассказали, что министерство разработало проект приказа "Об оплате труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Минобороны РФ". Документ, с которым ознакомились "Известия", вводит новый порядок расчета среднемесячной зарплаты и квартальных премий главам ведомственных ФГУПов, их заместителям и главным бухгалтерам. Он основан на базовых показателях и коэффициентах. Текст приказа находится на стадии внутриведомственных согласований.

По документу, должностные оклады топ-менеджеров не смогут превышать среднемесячную зарплату рядового работника предприятия более чем в пять раз. При этом показатель среднемесячного заработка на предприятии будет высчитываться без учета доходов директора, его замов и главного бухгалтера.

Для расчета должностных окладов глав ФГУПов была разработана специальная формула. При начислении оклада минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет умножаться на поправочный коэффициент за сложность руководства предприятием (он равен 8,5) и коэффициент наличия филиальной сети. Если у ФГУПа 1–3 филиала, он равен 1,2, при наличии четырех и более филиалов ­— 1,5.

В виде поощрения руководителям предприятий будут положены ежеквартальные премии. При расчете вознаграждения зарплата будет умножаться на сумму трех коэффициентов — выручки за отчетный период, финансового результата и среднесписочной численности персонала.

В том случае, если выручка (объем продаж) за отчетный период составит от 100% к плановому показателю, коэффициент будет равен 1,5. От 90 до 100% — 1, от 80 до 90% — 0,9, менее 80% — 0,8. Точно так же будет рассчитываться и коэффициент финансового результата.

Премии будут выплачиваться только в том случае, если за отчетный период предприятие имеет положительный финансовый результат, то есть доходы от реализации продукции и услуг превысят текущие расходы.

На размер вознаграждения будет серьезно влиять численность сотрудников ФГУПа. Например, коэффициент для предприятий, где работает более 500 человек, равен 2, менее 50 — 1.

Справка "Известий" В 2014 году у Минобороны было более 40 ведомственных ФГУПов. Такой статус, в частности, имели гостиничные хозяйства, управляющие компании, научные и производственные, а также обеспечивающие воинские части продовольствием предприятия. В 2017 году было ликвидировано Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой). Вместо него было создано 16 унитарных предприятий в структуре военного ведомства.

Новый регламент позволит избежать необоснованных денежных начислений топ-менеджерам, уверен учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

— Минобороны новым приказом решит две важные проблемы, — рассказал он "Известиям". — Во-первых, процесс начисления зарплат и премий топ-менеджеров станет прозрачным. Во-вторых, руководители будут заинтересованы в том, чтобы их предприятия получали прибыль, а сотрудники имели высокие оклады, так как от этих показателей будут зависеть их доходы.

Юрист отметил, что несколько лет назад были случаи, когда некоторые топ-менеджеры ФГУПов делили между собой весь премиальный фонд предприятий. Однако мер к руководству предприятия принять было невозможно, так как не были определены правила и критерии начисления вознаграждений, пояснил Олег Жердев.

В 2015 году правительство РФ постановило, что соотношение между заработком руководителей и среднемесячной зарплатой простых работников ФГУПов определяется нормативным актом учредителя "в кратности от 1 до 8".

Богдан Степовой, Александр Круглов