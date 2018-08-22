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22.08.2018
Известия.ru

Взяли на мушку: "Панцирь" научили бороться с "фантомами"

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ЗРПК "Панцирь"
ЗРПК "Панцирь".
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Зенитные комплексы научились безошибочно отличать беспилотники от ложных целей

Зенитные комплексы "Панцирь" теперь могут гарантировано уничтожать беспилотники противника. Обновленный зенитный комплекс способен обнаруживать и идентифицировать небольшие летательные аппараты, к примеру мультикоптеры, и сбивать их с помощью штатных пушек и ракет. Для этого российские разработчики создали для программного обеспечения зенитного комплекса специальный алгоритм. На счету обновленных "Панцирей" несколько десятков сбитых в Сирии дронов, запущенных боевиками. По мнению военных экспертов, благодаря доработке "Панцирь" стал представлять смертельную угрозу для квадрокоптеров, мультикоптеров и других микродронов. 

В Минобороны "Известиям" рассказали, что в настоящее время модернизированный "Панцирь" проходит испытания в Вооруженных силах России. По данным "Известий", первые обновленные зенитные комплексы уже поступили на авиабазу Хмеймим в Сирии, где в последнее время было уничтожено рекордное количество дронов.  

— За последний месяц 45 беспилотных летательных аппаратов, снаряженных самодельными взрывными устройствами, были уничтожены средствами противовоздушной обороны или радиоэлектронной борьбы, — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Такого успеха удалось добиться благодаря хорошей работе модернизированной версии "Панциря". ЗРПК получил возможность находить небольшие цели в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях. Раньше бортовая РЛС зенитного комплекса могла принять небольшие дроны за так называемыми призраки, или фантомы, то есть отражения сигнала радиолокатора от птиц, воздушных потоков и других аномалий.

Модернизированному ЗРПК такие "фантомы" не страшны. При необходимости новое программное обеспечение подключит к процессу идентификации и классификации оптические системы. Такой алгоритм работы поможет отсеять ложные цели, взяв на сопровождение представляющие серьезную опасность беспилотники. Оператору останется принять решение об их уничтожении.

Благодаря доработке программного обеспечения систем управления "Панцирь" стал смертельной угрозой для квадрокоптеров, мультикоптеров и микро-БПЛА. Даже таким современным зенитным комплексам, как "Панцирь", нужна постоянная модернизация, чтобы эффективно бороться с вновь появляющимися угрозами, рассказал "Известиям" бывший начальник Зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков.

— Беспилотники — сложные цели, так как из-за маленькой поверхности отражения их трудно обнаружить, — пояснил он. — Для повышения эффективности поиска этих целей нужно максимально задействовать возможности всех систем зенитно-ракетных комплексов. Для этого все средства разведки и обнаружения комплекса должны быть связаны в единый контур. То есть цель одновременно должны искать радар, оптические и телевизионные системы.

Большинство современных РЛС для зенитных комплексов создавались в те годы, когда БЛА малого класса не были столь распространены, как сегодня, а угрозы, которые они несут, еще не были актуальными, отметил эксперт в сфере беспилотников Денис Федутинов.

— Опыт действий в Сирийской Арабской Республике показал, что создание средств противодействия малоразмерным беспилотникам стало одним из современных трендов, — отметил эксперт. — Мини-БПЛА сегодня — это не только средства наблюдения. Некоторые дроны способны нести ударную нагрузку. Именно с этими новыми реалиями связаны работы по расширению возможностей средств противовоздушной обороны.

Вопросы борьбы с такими дронами должны решаться комплексно. Помимо адаптации "Панцирей" и прочих систем ПВО, будут применяться системы РЭБ, а возможно, и специализированные средства борьбы с БПЛА, считает эксперт.

Справка "Известий"

Российский самоходный ЗРПК "Панцирь" малого радиуса действия был принят на вооружение в 2008 году. Разработан и выпускается тульским КБ приборостроения.

Комплекс поражает цели на расстоянии 20 км и на высоте до 15 км. Эффективность системы была неоднократно подтверждена во время боевого применения в Сирии. Там ЗРПК оказался эффективным при отражении нападений на российскую базу в Сирии Хмеймим. На счету "Панцирей" десятки таких сложных целей, как беспилотные летательные аппараты, реактивные снаряды и аэростаты. Американские специалисты назвали российский комплекс "идеальным оружием" для отражения массированных атак противника с применением БПЛА.


Александр Круглов, Богдан Степовой

21.08.2018
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