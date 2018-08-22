Военные в ходе внезапной проверки боеготовности устроят на Урале "танковую карусель"

Десятки танков Т-72Б3 по очереди будут выезжать из своих укрытий, вести огонь, а потом снова возвращаться на исходную позицию. Такая методика лишает возможности противника реагировать оперативно

ТАСС, 21 августа. Более 6 тыс. человек и 1,1 тыс. единиц военной техники в рамках внезапной проверки боеготовности проведут учения на Чебаркульском полигоне в Челябинской области, в частности, им предстоит отработать "танковую карусель". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Более 6 тыс. военнослужащих и свыше 1,1 тыс. единиц военной техники приведены в высшую степень боевой готовности и выдвинулись на Чебаркульский полигон для проведения разносторонних учений. Во время маневров танкисты отработают современные методики ведения боя, в том числе "танковую карусель". То есть в разной очередности десятки Т-72Б3 по очереди будут выезжать из своих укрытий, вести огонь и снова на исходную позицию. Такая методика лишает возможности противника реагировать оперативно", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

С 20 по 25 августа по решению президента РФ Владимира Путина в войсках Центрального и Восточного военных округов, а также в соединениях ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации проходит внезапная проверка боеготовности в преддверии масштабных учений "Восток-2018".