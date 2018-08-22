Новинка "Армии-2018" - убийца натовских "Паладинов" и PzH 2000

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2С35 "Коалиция-СВ" впервые представлена в открытой экспозиции военно-технического форума "Армия 2018" в подмосковном парке "Патриот".

Новейшая российская гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" способна эффективно уничтожать как танковые колоны, так и вести борьбу с вражеской артиллерией. В том числе - с самыми современными самоходками, такими как германская PzH 2000 и американская М109А7.

Также отечественная боевая машина может поражать командные пункты, ракетные позиции, узлы обороны и другие неприятельские объекты.

2С35 выполнена на шасси основного боевого танка Т-90А и обладает сравнимыми с ним характеристиками подвижности, однако имеются существенные различия. Самое главное из них - расположение экипажа из трех человек находится в передней части корпуса. Как и в танке Т-14 "Армата" люди изолированы от снарядов и зарядов. Процесс заряжания и ведения огня на "Коалиции" полностью автоматизирован.

Снаряды, в том числе и со спутниковым наведением, могут поражать цели на дистанции в 70 км. Для обороны от воздушных средств нападения и противника на земле имеется дистанционно-управляемый пулемет "Корд" калибра 12,7 мм.