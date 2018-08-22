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22.08.2018
Вестник Мордовии

На "Армии-2018" продемонстрируют новейшую бронемашину "Городовой"

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Фото: Вестника Мордовии

Однообъемный бронированный специальный автомобиль "Городовой" будет продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме "Армия -2018".

Это совершенно новая российская разработка, его показывали только один раз - в подмосковной Балашихе на II "Дне передовых технологий правоохранительных органов".

Фото: Вестника Мордовии

Бронеавтомобиль весит более 10 тонн и может транспортировать 12 сотрудников и 1,2 тонны груза. Дизельный 262-сильный двигатель дает "Городовому" ускорение до 100 км/ч. Запас хода достигает рекордных показателей - 1600 км. Машина способна преодолевать брод глубиной до 1,75 метров.

Бронированная защита надежно предохраняет от пуль стрелкового оружия и осколков гранат. На базе броневика возможно создание различных вариантов специальной техники.


Дмитрий Лемешко

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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