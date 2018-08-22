На "Армии-2018" продемонстрируют новейшую бронемашину "Городовой"
Фото: Вестника Мордовии
Однообъемный бронированный специальный автомобиль "Городовой" будет продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме "Армия -2018".
Это совершенно новая российская разработка, его показывали только один раз - в подмосковной Балашихе на II "Дне передовых технологий правоохранительных органов".
Фото: Вестника Мордовии
Бронеавтомобиль весит более 10 тонн и может транспортировать 12 сотрудников и 1,2 тонны груза. Дизельный 262-сильный двигатель дает "Городовому" ускорение до 100 км/ч. Запас хода достигает рекордных показателей - 1600 км. Машина способна преодолевать брод глубиной до 1,75 метров.
Бронированная защита надежно предохраняет от пуль стрелкового оружия и осколков гранат. На базе броневика возможно создание различных вариантов специальной техники.
Дмитрий Лемешко
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