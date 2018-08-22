Самолеты Су-35С и Су-34 перебросили из-под Хабаровска в Сибирь в рамках проверки
Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник: rg.ru
Боевым самолетам пришлось преодолеть более 2 тыс. километров
ТАСС, 21 августа. Более 10 истребителей Су-35С, а также бомбардировщики Су-34 в рамках внезапной проверки боеготовности, начавшейся 20 августа, перебазированы из Хабаровского края в Бурятию и Забайкалье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"Более десятка новейших истребителей Су-35С выполнили перелет на один из аэродромов в Республике Бурятия, многоцелевые бомбардировщики Су-34 передислоцированы в Забайкалье", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
В пресс-службе отметили, что боевым самолетам пришлось преодолеть более 2 тыс. километров. В ходе перелета экипажи выполняли различные задания в парах и звеньях.
21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Компании
Похожие новости
loading...