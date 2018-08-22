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22.08.2018
Вестник Мордовии

Почему ПТРК "Джавелин" стали устанавливать на украинскую бронетехнику?

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Фото: AUTO-Consulting

Противотанковые комплексы "Джавелин", переданные Украине Соединенными Штатами Америки, устанавливаются на бронетехнику из-за соображений "бережливости".

Так, по крайней мере, считают в киевском издании AUTO-Consulting. "Джавелины" - очень дорогие для Украины, так, стоимость одного комплекса оценивается в 125 тыс. долларов, а одна ракета стоит 40 000.

Фото: AUTO-Consulting

Как пишут украинские журналисты, по этой причине к ПТРК в ВСУ особо бережное отношение. Их станут перевозить только в бронированных машинах и применять будут только в случае крайней необходимости.

В качестве платформы выбран украинский бронированный автомобиль "Варта". Эта машина весом в 15 тонн имеет усиленную противоминную защиту. Ее экипаж - два человека, способна перевозить восемь человек. Двигатель мощностью 270 л.с. разгоняет броневик до 120 км/ч.

Фото: AUTO-Consulting

Кроме "Джавелинов", данные бронеавтомобили также будут комплектовать и боевым модулем с украинскими ПТРК "Стугна". Всю эту технику намерены показать на параде в Киеве.

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
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