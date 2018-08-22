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22.08.2018
ТАСС

Десантников трех соединений ВДВ подняли по тревоге в рамках проверки боеготовности

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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Впервые в крупномасштабных маневрах будут применяться новейшие образцы бронетехники - боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Десантники трех соединений Воздушно-десантных войск России подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, начавшейся 20 августа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"В состав оперативно-тактической группировки ВДВ вошли десантники трех соединений из Ульяновска, Республики Бурятия и Приморского края, а также личный состав и специальная техника отдельного полка связи ВДВ из Подмосковья", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

В пресс-службе отметили, что впервые в крупномасштабных маневрах будут применяться новейшие образцы бронетехники - боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", которые поступили на вооружение Ульяновской десантно-штурмовой бригады в прошлом году. В основном будут задействованы модернизированные БМД-2К-АУ, оснащенные современным вооружением и новейшими цифровыми средствами связи, добавили в Минобороны.

Десантников перебросят в район проведения маневров комбинированным способом - как по железной дороге, так и самолетами. В частности, бойцы Ульяновской десантно-штурмовой бригады будут доставлены на место проведения учений Военно-транспортной авиацией.

21.08.2018
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