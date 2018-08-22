На "Армии-2018" покажут новую версию БТР-87 с 30-мм пушкой и ракетами "Атака"

Главным отличием БТР-87 от БТР-82А является переработанная компоновка - моторный отсек смещен вперед справа от механика-водителя, а высадка десанта осуществляется через дверь в корме машины

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 21 августа. / ТАСС/. Новый бронетранспортер, оснащенный 30-миллиметровой пушкой и сверхзвуковыми противотанковыми ракетами "Атака", выставлен на открытой площадке "Военно-промышленной компании" в подмосковном парке "Патриот", где организована статичная экспозиция форума "Армия-2018", передает корреспондент ТАСС.

Машина создана на шасси БТР-87 с добавлением более мощного боевого модуля. Главным отличием БТР-87 от предшественника БТР-82А является переработанная компоновка - моторный отсек смещен вперед справа от механика-водителя, а высадка десанта осуществляется через дверь в корме машины.

Также увеличен внутренний объем бронетранспортера путем поднятия крыши. Новая компоновка приближена к БТР следующего поколения на платформе "Бумеранг".

Впервые БТР-87 был представлен на форуме "Армия-2017", однако эта модификация была вооружена пулеметом калибра 12,7 мм и менее скоростными и дальнобойными ракетами комплекса "Корнет".

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа. Традиционно открытие пройдет на территории конгрессно-выставочного комплекса "Патриот" в подмосковной Кубинке. В "Патриоте" выставлена статическая экспозиция новейших образцов вооружения и военной техники под открытым небом и в павильонах ведущих российских компаний оборонно-промышленного комплекса.