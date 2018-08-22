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22.08.2018
Интерфакс-АВН

"Армату" оборудовали "черным ящиком" - разработчик

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Российский танк Т-14 "Армата"
Российский танк Т-14 "Армата".
Источник: Илья Питалев / РИА Новости

Кубинка (Московская область). 21 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - На новейший российский танк Т-14 "Армата" установили "бортовой самописец", сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе корпорации "Уралвагонзвод" (УВЗ, входит в "Ростех").

"Встроенная в танк система автоматической диагностики выполняет функции контроля систем и хранения информации - режим "черный ящик" - с выводом результатов на панель управления", - сказали в корпорации.

УВЗ демонстрирует танк "Армата" и другую бронетехнику на одноименной платформе на военно-промышленном форуме "Армия-2018" в Подмосковье.

Танк, боевая машина пехоты и бронированная ремонтно-эвакуационная машина на тяжелой гусеничной платформе "Армата" проходят испытания.

Танк Т-14 предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения высокобронированных целей, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности. Экипаж размещен в бронекапсуле, что существенно повышает шансы на выживаемость при поражении отсеков, занятых топливом и боекомплектом.

В феврале этого года Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

21.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
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Минoбороны РФ
Ростех
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Проекты
АРМИ-20XX
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