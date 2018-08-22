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22.08.2018
Интерфакс-АВН

Экспортный вариант "Ночного охотника" Ми-28НЭ вооружили новыми ракетами и авиабомбами

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Вертолет Ми-28НЭ
Первый боевой вертолет Ми-28НЭ (бортовой номер "916"), построенный на АО "Роствертол" по контракту 2013 года для Алжира. Ростов-на-Дону, сентябрь 2015 года.
Источник: http://bmpd.livejournal.com/

Дальность поражения целей увеличена до 10 км

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Обновлённая версия экспортного "Ночного охотника" Ми-28НЭ может оснащаться противотанковой ракетой "Хризантема-М" и модернизированной ракетой "Атака", сообщил глава "Вертолётов России" Андрей Богинский.

"На "Армии-2018" экспортный вариант "Ночного охотника" предстанет в новом техническом облике. Под этим подразумевается, в частности, оснащение новой противотанковой управляемой ракетой "Хризантема-М" с двухканальной системой наведения", - сказал А.Богинский в интервью "Интерфаксу".

По его словам, применение этих ракет увеличит дальность поражения целей до 10 км.

"Более того, вертолёт будет оснащаться еще и модернизированной управляемой ракетой "Атака". На обновленном Ми-28НЭ теперь смогут применяться авиационные бомбы калибром до 500 кг - эффективность их использования подтверждается в локальных конфликтах последнего десятилетия",- сказал гендиректор холдинга.

"Одним из самых интересных нововведений является возможность взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами. Теперь ими можно дистанционно управлять прямо из кабины Ми-28НЭ",- сообщил А.Богинский.

Он отметил, что серьёзные изменения внесены и в несущую систему обновлённого "Ночного охотника".

"Новая конструкция лопастей существенно повышает лётно-технические характеристики в условиях высокогорья и жаркого климата, расширяет возможности вертолёта в части выполнения фигур сложного пилотажа и увеличивает крейсерскую скорость. Чтобы сохранить при этом управляемость машины мы оборудовали ее стабилизатором увеличенной площади, а также двигателями повышенной мощности",- добавил глава "Вертолётов России".

Ударный вертолёт Ми-28НЭ (экспортная версия Ми-28Н "Ночной охотник") производится на предприятии "Роствертол" холдинга "Вертолёты России" (входит в Ростех). Он предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. Вертолёт обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения.

Вооружение вертолёта включает управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, а также подвижную пушечную установку, которая оснащена пушкой калибра 30 мм. На балочных держателях предусмотрена подвеска противотанковых управляемых ракет "Атака" класса "воздух-земля" и "Игла" класса "воздух-воздух" с тепловой головкой самонаведения, а также блоков Б8В20-А и Б13Л1 с неуправляемыми авиационными ракетами типа С-8 и С-13.

21.08.2018
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Страны
Россия
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Атака
Ми-28Н
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