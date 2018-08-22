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22.08.2018
Интерфакс-АВН

Первый полёт продемонстрированного на параде Победы беспилотника "Катран" состоится осенью

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Парад 9 мая 2018
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа "Катран" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Источник: РИА Новости / Евгений Биятов

Испытания завершатся в 2019 году

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Способный нести вооружение беспилотник "Катран" осенью приступит к лётным испытаниям, сообщил глава "Вертолётов России" Андрей Богинский.

"На сегодняшний день "Катран" проходит наземные испытания. Этой осенью они завершатся, и мы уже будем поднимать его в воздух",- заявил А.Богинский в интервью "Интерфаксу".

"Программа лётных испытаний, по нашим подсчетам, будет выполнена в 2019 году",- сказал глава холдинга.

По его словам, в качестве оснащения беспилотника на сегодняшний день рассматривается сразу несколько комплектаций.

"Конструкция и лётно-технические характеристики "Катрана" позволят разместить на нем как разведывательное оборудование, так и различные виды и типы вооружения",- отметил А.Богинский.

Он добавил, что "со стороны Минобороны России заказов на беспилотник пока не поступало, но есть контракт с концерном ВКО "Алмаз-Антей" - по итогам испытаний ему будут переданы два образца".

Новейший разведывательно-ударный беспилотник "Вертолётов России", способный нести на борту до 150 кг вооружения и мощные системы мониторинга, впервые был показан на параде Победы в Москве 9 мая.

Беспилотник разработан конструкторско-технологическим центром КумАПП (Кумертауское авиационное производственное предприятие) холдинга "Вертолёты России" (входит в Ростех).

31 января 2018 года Ростех сообщил о начале испытаний первого в России разведывательно-ударного беспилотного вертолёта соосной схемы со взлетной массой до 500 кг.

"Такой беспилотник может нести на борту мощные системы мониторинга, серьёзные вооружения, которые не в состоянии поднять в воздух распространённые сегодня коптеры", - подчеркнул индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков, слова которого приводит пресс-служба.

Гендиректор "Вертолётов России" Андрей Богинский отметил, что разработанный холдингом беспилотник - один из первых в своем роде в России.

"Нашим специалистам удалось достичь существенного прогресса, и мы планируем приступить к лётным испытаниям этого комплекса во второй половине 2018 года", - процитировали в пресс-службе слова А.Богинского.

По данным Ростеха, было изготовлено два опытных образца, которые проходят первый этап испытаний.

Как сообщалось, этот беспилотник сможет развивать скорость до 150 км/ч и выполнять полеты продолжительностью до четырёх часов, неся при этом до 150 кг полезной нагрузки. Управление и транспортировка комплекса будут осуществляться автономным наземным пунктом на базе автомобиля "КамАЗ".

Полностью текст интервью А.Богинского будет опубликован во вторник на сайтах interfax.ru и militarynews.ru.

21.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
КАМАЗ
КумАПП
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
БПЛА
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