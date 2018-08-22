Войти
22.08.2018
ТАСС

Около 200 единиц военной техники представят на форуме "Армия-2018" в Екатеринбурге

365
0
0
Гаубица "Мста-Б"
Гаубица "Мста-Б".
Источник: РИА Новости / Василий Батанов

Посетители форума смогут побывать внутри вертолетов Ми-8 и Ми-24

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Около 200 единиц военной техники будут показаны посетителям военно-технического форума "Армия-2018" в Екатеринбурге с 24 по 26 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Будет представлено около 200 наименований военной техники и вооружения. Например, комплексы радиоэлектронной борьбы семейства "Красуха", "Мурманск", "Борисоглебск", беспилотные летательные аппараты "Орлан", "Форпост", танки Т-72Б, Т-80, [бронетранспортеры] БТР-82А, реактивные системы залпового огня "Град" и гаубицы "Мста-С", "Тюльпан", - сказали в пресс-службе.

Посетители форума смогут побывать внутри вертолетов Ми-8 и Ми-24. На "Армии" в Екатеринбурге представят новейший медицинский модуль, которым оснащен медотряд специального назначения Центрального военного округа. Модуль, как отметили в пресс-службе, позволяет "осуществлять непрерывный цикл эвакуационных мероприятий без прерывания медицинских мероприятий, связанных с поддержанием жизненно важных функций организма".

Ранее сообщалось, что форум в Екатеринбурге смогут посетить около 10 тысяч человек. Впервые гости "Армии" на Урале смогут увидеть комплекс противодействия беспилотникам "Силок", который недавно поступил на вооружение войск Центрального военного округа.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" будет проходить с 21 по 26 августа 2018 года. Открытая программа посещений начнется с 24 августа. Основные мероприятия пройдут в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" в Московской области. Также будут организованы площадки в других регионах.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С4 Тюльпан
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
Красуха-4
Ми-24
Ми-8
Мста-С
Орлан-10
Т-72
Т-72Б
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Медицина
Похожие новости
24.08.2017
Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 09:09
  • 2
Источник: ОАК и Минобороны подпишут на "Армии-2018" контракт на поставку двух Су-57
  • 22.08 08:56
  • 1
Россия начала разрабатывать новый самолет с вертикальным взлетом
  • 22.08 08:47
  • 5
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 22.08 08:45
  • 672
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.08 08:36
  • 62
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 22.08 08:29
  • 26
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 22.08 07:24
  • 7
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 22.08 07:04
  • 1
Источник: на "Армии" заключат контракт на поставку ВКС истребителей МиГ-35
  • 22.08 06:29
  • 14
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New
  • 22.08 05:15
  • 3
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 22.08 05:07
  • 25
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 22.08 04:57
  • 2
Поставки новой планирующей авиабомбы "Дрель" в войска можно ожидать с 19-го года
  • 22.08 02:15
  • 20
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 22.08 01:45
  • 3
Истребитель пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетой РВВ МД
  • 21.08 23:28
  • 2
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети