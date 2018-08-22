Около 200 единиц военной техники представят на форуме "Армия-2018" в Екатеринбурге

Посетители форума смогут побывать внутри вертолетов Ми-8 и Ми-24

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Около 200 единиц военной техники будут показаны посетителям военно-технического форума "Армия-2018" в Екатеринбурге с 24 по 26 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Будет представлено около 200 наименований военной техники и вооружения. Например, комплексы радиоэлектронной борьбы семейства "Красуха", "Мурманск", "Борисоглебск", беспилотные летательные аппараты "Орлан", "Форпост", танки Т-72Б, Т-80, [бронетранспортеры] БТР-82А, реактивные системы залпового огня "Град" и гаубицы "Мста-С", "Тюльпан", - сказали в пресс-службе.

Посетители форума смогут побывать внутри вертолетов Ми-8 и Ми-24. На "Армии" в Екатеринбурге представят новейший медицинский модуль, которым оснащен медотряд специального назначения Центрального военного округа. Модуль, как отметили в пресс-службе, позволяет "осуществлять непрерывный цикл эвакуационных мероприятий без прерывания медицинских мероприятий, связанных с поддержанием жизненно важных функций организма".

Ранее сообщалось, что форум в Екатеринбурге смогут посетить около 10 тысяч человек. Впервые гости "Армии" на Урале смогут увидеть комплекс противодействия беспилотникам "Силок", который недавно поступил на вооружение войск Центрального военного округа.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" будет проходить с 21 по 26 августа 2018 года. Открытая программа посещений начнется с 24 августа. Основные мероприятия пройдут в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" в Московской области. Также будут организованы площадки в других регионах.