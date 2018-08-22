Госиспытания модернизированного "истребителя танков" могут начаться в 2019 году - завод

Кубинка (Московская область). 21 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Госиспытания модернизированного "истребителя танков" для ВДВ России - самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ-1", как ожидается, начнутся в 2019 году, сообщил во вторник "Интерфаксу" начальник КБ надежности и испытаний ООО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ" Владимир Будаев.

"Ориентировочно, эти испытания займут от года до двух", - сказал он на форуме "Армия-2018".

По его словам, в настоящее время оформляются документы, необходимые для начала госиспытаний.

Ранее сообщалось о возможном начале государственных испытаний модернизированного "Спрута" в первом квартале 2018 года и завершении в первом квартале 2019 года.

Источник сообщал "Интерфаксу", что предварительные испытания этой боевой машины завершились в конце прошлого года. "В целом всё положительно", - сказал источник.

"Спрут-СДМ-1" сменит самоходную пушку предыдущей модификации - "Спрут-СД". Эксперты считают, что "Спрут-СДМ-1" по характеристикам не имеет зарубежных аналогов.

По огневой мощи "Спрут-СДМ-1" соответствует уровню основного российского танка Т-90.

Источник ранее сказал агентству, что в ходе госиспытаний модернизированный "Спрут" пройдет ходовые и стрельбовые испытания на земле и на воде.

"Будет проведено десантирование машины с самолета типа Ил-76, испытание перевозкой самолетами Военно-транспортной авиации", - сказал источник.

"В целом машиной довольны все, прежде всего, в ВДВ. Заводчане максимально настроены на устранение всех оставшихся замечаний. Есть небольшие нюансы, над ними будут работать на этапе госиспытаний", - сообщил ранее собеседник агентства.

Основное вооружение - 125-мм пушка 2А75М высокой баллистики, способна вести огонь бронебойными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами, а также управляемыми ракетами. В перспективе будет обеспечен дистанционный подрыв на траектории осколочно-фугасных снарядов.