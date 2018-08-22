Войти
22.08.2018
ТАСС

Ростех покажет на "Армии-2018" экзоскелет, прошедший проверку в бою

445
0
0
Экзоскелет ЭО-1, генератор помех "Пелена" и ППО-2
Пассивный экзоскелет ЭО-1, генератор помех "Пелена" и поверхностный обнаружитель ППО-2.
Источник: vpk-news.ru

Как пояснили в госкорпорации, это изделие обеспечивает защиту суставов и позвоночника, а также разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске грузов весом до 50 кг

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представит на форуме "Армия-2018", который открывается во вторник в подмосковной Кубинке, пассивный экзоскелет, прошедший проверку в условиях боевых действий. Об этом сообщили ТАСС в Ростехе.

В госкорпорации пояснили, что пассивные экзоскелеты, в отличие от активных, не оснащены двигателями и не требуют источника энергии.

"Изделие обеспечивает защиту суставов и позвоночника, а также разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске грузов весом до 50 кг (рейдовые рюкзаки, специальное снаряжение, вооружение и боеприпасы) во время длительных маршей, при проведении штурмовых операций, уменьшая усталость мышц и увеличивая работоспособность солдата", - отметили в Ростехе.

По данным госкорпорации, такой экзоскелет уже был испытан в условиях реальных боевых действий. "В мае-июле 2017 года он прошел апробацию в спецподразделениях МО РФ, а в апреле-июле 2018 года - в ОМОНе "Беркут" города Севастополь и получил исключительно положительные отзывы", - уточнили в Ростехе.

Военно-технический форум "Армия-2018" пройдет в Подмосковье с 21 по 26 августа.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-47
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
05.12.2014
В Подмосковье появится уникальный комплекс для демонстрации последних достижений военной промышленности
22.08.2018
Поставки новой планирующей авиабомбы "Дрель" в войска можно ожидать с 19-го года
22.08.2018
"Армату" оборудовали "черным ящиком" - разработчик
21.08.2018
Ткань-хамелеон. Ростех представляет новое маскирующее покрытие
20.08.2018
Модернизированный Ми-26Т2В совершил первый полет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 08:56
  • 1
Россия начала разрабатывать новый самолет с вертикальным взлетом
  • 22.08 08:47
  • 5
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 22.08 08:45
  • 672
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.08 08:36
  • 62
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 22.08 08:29
  • 26
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 22.08 07:24
  • 7
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 22.08 07:04
  • 1
Источник: на "Армии" заключат контракт на поставку ВКС истребителей МиГ-35
  • 22.08 06:58
  • 1
Источник: ОАК и Минобороны подпишут на "Армии-2018" контракт на поставку двух Су-57
  • 22.08 06:29
  • 14
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New
  • 22.08 05:15
  • 3
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 22.08 05:07
  • 25
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 22.08 04:57
  • 2
Поставки новой планирующей авиабомбы "Дрель" в войска можно ожидать с 19-го года
  • 22.08 02:15
  • 20
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 22.08 01:45
  • 3
Истребитель пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетой РВВ МД
  • 21.08 23:28
  • 2
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети