Ростех покажет на "Армии-2018" экзоскелет, прошедший проверку в бою

Как пояснили в госкорпорации, это изделие обеспечивает защиту суставов и позвоночника, а также разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске грузов весом до 50 кг

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представит на форуме "Армия-2018", который открывается во вторник в подмосковной Кубинке, пассивный экзоскелет, прошедший проверку в условиях боевых действий. Об этом сообщили ТАСС в Ростехе.

В госкорпорации пояснили, что пассивные экзоскелеты, в отличие от активных, не оснащены двигателями и не требуют источника энергии.

"Изделие обеспечивает защиту суставов и позвоночника, а также разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске грузов весом до 50 кг (рейдовые рюкзаки, специальное снаряжение, вооружение и боеприпасы) во время длительных маршей, при проведении штурмовых операций, уменьшая усталость мышц и увеличивая работоспособность солдата", - отметили в Ростехе.

По данным госкорпорации, такой экзоскелет уже был испытан в условиях реальных боевых действий. "В мае-июле 2017 года он прошел апробацию в спецподразделениях МО РФ, а в апреле-июле 2018 года - в ОМОНе "Беркут" города Севастополь и получил исключительно положительные отзывы", - уточнили в Ростехе.

Военно-технический форум "Армия-2018" пройдет в Подмосковье с 21 по 26 августа.