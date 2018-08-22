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22.08.2018
ТАСС

Источник: ОАК и Минобороны подпишут на "Армии-2018" контракт на поставку двух Су-57

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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник: rg.ru

По данным источника, истребители пятого поколения поступят в Липецкий авиацентр

КУБИНКА, 21 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Минобороны подпишут на "Армии-2018" контракт на поставку двух истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах выставки "Армия-2018" источник в авиапромышленности.

"Будет подписан контракт на два Су-57. Они будут поставлены для освоения военными летчиками в Липецкий авиацентр", - сказал собеседник агентства, не уточнив сумму сделки.

Источник уточнил, что ранее сообщалось о планируемой поставке установочной партии в 12 машин, так как в них засчитываются уже изготовленные 10 опытных образцов.

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году. В августе 2017 года стало известно, что самолет получил серийное название (индекс) Су-57. 5 декабря 2017 года он совершил первый полет с новым двигателем. Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки самолетов в войска, планируется, что установочная партия составит 12 машин.

О получении в ближайшее время этих самолетов Липецким авиацентром в июле сообщил его начальник генерал-лейтенант Юрий Сушков. В августе он рассказал, что все преподаватели и инженеры центра прошли переобучение для работы с Су-57 и готовы обучать молодых летчиков на этот тип техники.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" откроется в подмосковной Кубинке 21 августа и будет работать до 26 августа.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Проекты
АРМИ-20XX
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2 комментария
№1
22.08.2018 06:58
Ну и правильно. Серийные самолеты должны поставляться в серийной комплектации. Пока не можем обеспечить серийную комплектацию - нечего и огород городить.
0
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№2
22.08.2018 09:09
Цитата
"Будет подписан контракт на два Су-57. Они будут поставлены для освоения военными летчиками в Липецкий авиацентр", - сказал собеседник агентства, не уточнив сумму сделки.

Источник уточнил, что ранее сообщалось о планируемой поставке установочной партии в 12 машин, так как в них засчитываются уже изготовленные 10 опытных образцов.
ппц...!! Опытные самолёты назначили "установочной партией". Сбываются прогнозы "оптимистов"...
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