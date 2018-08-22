Новый робот-катер до конца года испытают вместе с тральщиком проекта "Александрит"

Испытания планируется провести до конца 2018 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Новый безэкипажный (роботизированный) катер разработан и создан в России, его испытания пройдут до конца года вместе с одним из стеклопластиковых тральщиков проекта "Александрит". Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо.

"У нас есть перспективный катер, аналогичный "Инспектору", но стопроцентно отечественный. Мы планируем, что он будет полностью сделан из композитов. Пока могу рассказать лишь о том, что сам катер мы уже испытали, а в этом году планируем испытать его в совместной работе с кораблем", - сказал он.

По словам Середохо, новый катер планируется испытать до конца года либо с третьим по счету тральщиком ("Иван Антонов"), либо с четвертым ("Владимир Емельянов"). "Сравним его работу с французским аппаратом, сделанным из алюминия", - отметил глава предприятия, добавив, что пока новый робот не имеет названия.

"Корабль и катер - это единая система противоминной обороны, которая была впервые продемонстрирована на параде в Петербурге. Теперь тральщик - это не просто корабль, который с помощью специального приспособления (трала) ищет и "выуживает" из моря мины. Помимо тралов на нем установлены автономные и телеуправляемые аппараты, буксируемые тела со специальной гидроакустической аппаратурой. В эту систему входит и безэкипажный катер (БЭК), который управляется по спецканалам от корабля", - пояснил он.

В результате корабль становится мультизадачным, играя роль информационного центра управления для всех своих аппаратов. Середохо добавил, что тральщик оснащен системой управления "Александрит", которая и дала название всему проекту.

На головном тральщике проекта 12700 "Александр Обухов" используется катер "Инспектор" французской компании ECA Group, сделанный из алюминия. Впервые в истории Российского флота он принял участие в Главном военно-морском параде в Петербурге в этом году.