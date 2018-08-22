Средне-Невский завод сдаст серию из восьми стеклопластиковых тральщиков к 2022 году

В настоящее время на разных стадиях строительства на заводе находятся пять серийных тральщиков этого проекта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Серия из восьми стеклопластиковых тральщиков проекта 12700 "Александрит" будет передана Военно-морскому флоту к 2022 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо.

"На данный момент вместе с "Обуховым" (головной корабль - прим. ТАСС) законтрактовано всего восемь единиц. Мы должны их сдать до 2022 года. Я надеюсь, что в ближайшее время мы решим этот вопрос и будем каждый год продлевать серию на два корабля. Таким образом, будем двигаться еще лет 10. Просто это будет уже модернизированный проект корабля, еще более совершенный", - сказал он.

Середохо напомнил, что второй серийный корабль (третий по счету - прим. ТАСС) "Иван Антонов" будет сдан в этом году. Потом идет "Владимир Емельянов" - он будет сдаваться в июле-августе 2019 года. "До конца 2019 года - четвертый серийный (пятый по счету) "Яков Баляев". А уже в 2020 году будут сдаваться "Георгий Курбатов" и "Петр Ильичев", - перечислил Середохо.

Водоизмещение кораблей проекта 12700 составляет 890 т, длина - 61 м, ширина - 10 м, скорость - до 16,5 узла. Корпус, выполненный из монолитного стеклопластика, обеспечивает им большую живучесть по сравнению со стальными тральщиками при поиске мин, а также больший ресурс (до 30 лет). Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Сейчас на разных стадиях строительства на Средне-Невском судостроительном заводе находятся пять серийных тральщиков проекта 12700. Головной корабль этого проекта "Александр Обухов" был передан флоту в 2016 году.