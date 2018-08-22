Войти
22.08.2018
ТАСС

Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом

292
0
0
РПГ-32
Ручной противотанковый гранатомет РПГ-32.
Источник: sherwin labadan

В госкорпорации сообщили, что Министерство обороны заинтересовано в этих разработках

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 21 августа. / ТАСС/. Предприятия госкорпорации "Ростех" ведут исследования по созданию для гранатометов гранат с управляемым воздушным подрывом. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Ростехе.

"Сейчас ведутся поисковые исследования в области создания гранатометных комплексов, обеспечивающих управляемый воздушный или предконтактный подрыв гранат в диапазоне калибров от 30 мм и выше", - сказали в госкорпорации.

По данным Ростеха, Минобороны заинтересовано в этих разработках. "Завершение работ планируется в течение ближайших пяти лет", - уточнили в корпорации.

Боеприпас с воздушным подрывом взрывается на определенном запрограммированном расстоянии от цели. В частности, это позволяет уничтожать живую силу противника, находящегося вне зоны прямого попадания, например, за углом здания. Подобные боеприпасы - как малокалиберные снаряды с управляемым подрывом, так и гранатометные выстрелы - разработаны на Западе.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Похожие новости
22.08.2018
Поставки новой планирующей авиабомбы "Дрель" в войска можно ожидать с 19-го года
22.08.2018
Россия получила первую заявку на поставку бомбардировщиков Су-34 - глава "Рособоронэкспорта"
22.08.2018
Ростех представил на "Армии-2018" модернизированную БМП-1АМ "Басурманин"
22.08.2018
"Калашников" начнет серийное производство автомобиля спецназначения "Стена"
22.08.2018
Ростех показал прототип подводного противодиверсионного робота на "Армии-2018"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 09:09
  • 2
Источник: ОАК и Минобороны подпишут на "Армии-2018" контракт на поставку двух Су-57
  • 22.08 08:56
  • 1
Россия начала разрабатывать новый самолет с вертикальным взлетом
  • 22.08 08:47
  • 5
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 22.08 08:45
  • 672
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.08 08:36
  • 62
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 22.08 08:29
  • 26
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 22.08 07:24
  • 7
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 22.08 07:04
  • 1
Источник: на "Армии" заключат контракт на поставку ВКС истребителей МиГ-35
  • 22.08 06:29
  • 14
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New
  • 22.08 05:15
  • 3
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 22.08 05:07
  • 25
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 22.08 04:57
  • 2
Поставки новой планирующей авиабомбы "Дрель" в войска можно ожидать с 19-го года
  • 22.08 02:15
  • 20
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 22.08 01:45
  • 3
Истребитель пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетой РВВ МД
  • 21.08 23:28
  • 2
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети