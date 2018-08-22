Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом

В госкорпорации сообщили, что Министерство обороны заинтересовано в этих разработках

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 21 августа. / ТАСС/. Предприятия госкорпорации "Ростех" ведут исследования по созданию для гранатометов гранат с управляемым воздушным подрывом. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Ростехе.

"Сейчас ведутся поисковые исследования в области создания гранатометных комплексов, обеспечивающих управляемый воздушный или предконтактный подрыв гранат в диапазоне калибров от 30 мм и выше", - сказали в госкорпорации.

По данным Ростеха, Минобороны заинтересовано в этих разработках. "Завершение работ планируется в течение ближайших пяти лет", - уточнили в корпорации.

Боеприпас с воздушным подрывом взрывается на определенном запрограммированном расстоянии от цели. В частности, это позволяет уничтожать живую силу противника, находящегося вне зоны прямого попадания, например, за углом здания. Подобные боеприпасы - как малокалиберные снаряды с управляемым подрывом, так и гранатометные выстрелы - разработаны на Западе.