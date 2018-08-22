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22.08.2018
ТАСС

Россия и Филиппины обсуждают поставку неатомных подлодок проекта 636

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Подводная лодка проекта 636
Подводная лодка проекта 636.
Источник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил, что Москва и Манилы ведут переговоры не только по субмаринам

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Россия и Филиппины ведут переговоры о сотрудничестве, в том числе, о поставке неатомных подлодок проекта 636. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"У нас не только (по подлодкам). Вообще, в целом мы сейчас с Филиппинами обсуждаем формат дальнейшей работы", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о переговорах по субмаринам 636 проекта.

Подводные лодки 636 считаются самыми малошумными из неатомных российских подводных кораблей. За уникальную малошумность они получили неофициальное название "Черная дыра". Они также имеют современные комплексы радиолокационного вооружения, связи, гидроакустическую станцию, торпедные аппараты калибра 533 миллиметра и крылатые ракеты "Калибр".

За последние несколько лет состав Военно-морского флота России уже пополнили шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, построенных заводом "Адмиралтейские верфи" для Черноморского флота. Подводная лодка этой серии "Краснодар" в мае и июне 2017 года произвела успешные боевые пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Средиземного моря по наземным объектам террористов в Сирии.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Филиппины
Компании
Адмиралтейские верфи
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ЧФ
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