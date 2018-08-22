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22.08.2018
ТАСС

Ростех и "Калашников" согласовали условия продажи авиакосмического предприятия "Молния"

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Заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров
Заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров.
Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Концерн "Калашников" потратит на покупку пакета акций научно-производственного объединения 1 млрд рублей

КУБИНКА, 21 августа. /ТАСС/. Ростех продаст концерну "Калашников" 60% акций научно-производственного объединения "Молния", участвовавшего в создании орбитального космического корабля "Буран", на условиях недопущения банкротства предприятия, а также запрета на дальнейшую продажу акций без согласия госкорпорации сроком на 10 лет. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров в кулуарах форума "Армия-2018".

"Отдавая "Молнию" частному инвестору, мы, в рамках договора, оставляем за собой право в течение десяти лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам. В пользу госкорпорации регистрируется залог акций НПО "Молния" с запретом на отчуждение без согласия Ростеха сроком на 10 лет", - отметил он, добавив, что концерну "Калашников" предоставляется отсрочка платежа по договору сроком на один год с возможностью пролонгации этого срока.

Условия сделки с концерном "Калашников"

"Калашников" потратит на покупку пакета в "Молнии" более 1 млрд рублей, с учетом необходимости погашения текущей задолженности предприятия, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров. "Концерну придется погасить часть исторической задолженности "Молнии" в размере 600-700 млн рублей за счет собственных средств, и суммарный объем затрат концерна по сделке с учетом инвестиционной стоимости пакета акций НПО "Молния" в 348,2 млн рублей составит более 1 млрд рублей", - отметил источник.

Для погашения кредиторской задолженности НПО "Молния", которая, по словам источника, на текущий момент составляет 1,35 млрд рублей, будут продаваться непрофильные активы предприятия, оцененные Ростехом в 1,19 млрд рублей. Однако в концерне "Калашников" считают, что имущество вряд ли удастся продать по оценочной стоимости, а реализация непрофильных активов "Молнии" может затянуться на два года, добавил источник. Процесс будет вести "дочка" Ростеха - "РТ- Стройтех".

Назаров же отметил, что концерну "Калашников" предоставляется отсрочка платежа по договору сроком на один год с возможностью пролонгации этого срока. При этом сумму сделки в Ростехе не называют. В настоящее время условия сделки согласованы с покупателем. По словам Назарова, инвесторы приняли все ограничения по договору, включая обязанность концерна ежеквартально предоставлять все необходимые документы.

Стороны планировали закрыть сделку еще в апреле 2018 года, однако процесс продажи затянулся из-за длительного согласования ее условий, рассказал ТАСС источник. По словам Назарова, финализация сделки ожидается к концу года.

Финансовое оздоровление "Молнии"

В Ростехе отмечают, что непрофильные объекты недвижимого имущества НПО "Молния" оценены более чем в 1 млрд рублей, средства от продажи пойдут на дальнейшие мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия. "С целью выхода из кризисного состояния предприятие активно наращивает объем гособоронзаказа в области авиакосмической тематики. По состоянию на сегодняшний день у "Молнии" находятся на исполнении и запланированы к заключению на период с 2018 по 2019 год тематические заказы на сумму 2,15 млрд рублей. Из них 1,34 млрд рублей составляют уже заключенные контракты", - рассказал Назаров.

По его словам, эти заказы включают разработку новых образцов военной техники в рамках ракетно-мишенной тематики, серийное изготовление и доработка ракет-мишеней из базовых ЗУР 5Я23, 5Я24, сервисное обслуживание и технический надзор, выполнение работ по техническому освидетельствованию и ремонту военной техники.

"Калашников" же заинтересован в дорабатываемых "Молнией" автономных высотных скоростных ракетах-мишенях "Стриж" и "Армавир" для использования их в проведении испытаний, а также в рамках реализации стратегии развития концерна до 2025 года. Ракеты-мишени "Армавир" и "Стриж" имитируют крылатые ракеты противника на высотах от 300 до 18 тыс. метров.

Научно-производственное объединение "Молния" - одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности России, основанное в 1976 году для решения наукоемких задач. Предприятие участвовало в создании орбитального космического корабля многоразового использования "Буран", который совершил свой единственный космический полет в 1988 году. Доля Ростеха в уставном капитале НПО составляет 60%.

С 2010 года НПО "Молния" находилось в процедуре банкротства: с декабря 2010 года в отношении предприятия была введена процедура наблюдения, с июля 2012 года действовала процедура внешнего управления. В январе 2017 года Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение научно- производственного объединения с кредиторами и прекратил производство по делу о банкротстве.

21.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Буран ОК
Компании
Концерн Калашников
Молния НПО
Ростех
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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