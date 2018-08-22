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22.08.2018
ТАСС

ЦНИИ "Буревестник" изготовит на базе зенитки "Деривации-ПВО" боевого робота

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Зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО"
Зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО".
Источник: © Пресс-служба АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

Гендиректор предприятия Григорий Закаменных сообщил, что начало работ уже запланировано

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (ЦНИИ в составе группы УВЗ входит в Ростех) изготовит на базе самоходной зенитки "Деривация-ПВО" боевого робота, соответствующие работы запланированы. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Григорий Закаменных на форуме "Армия-2018".

"Для создания полностью роботизированного комплекса необходимы работы по дистанционному управлению шасси и боевой машины в целом. Их начало запланировано", - сказал Закаменных.

По словам гендиректора, современные боевые машины, в том числе "Деривация-ПВО", изначально создаются под автоматический режим, в котором весь цикл боевой работы проводится без участия оператора. Оператор, находящийся за пределами боевого модуля на автоматизированном рабочем месте в другом отсеке машины, только выбирает актуальную цель и дает команду на открытие огня.

"Деривация-ПВО" впервые демонстрируется в рамках форума "Армия-2018". Артустановка предназначенная для уничтожения беспилотников, крылатых ракет, ракет класса "воздух - поверхность", самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки. "Зенитная установка также способна эффективно бороться с реактивными снарядами систем залпового огня, уничтожать легкобронированные наземные и надводные цели, а также живую силу, в том числе укрытую в зданиях или сооружениях легкого типа", - сообщили в УВЗ.

Самоходки "Флокс" и "Магнолия"

Закаменных также сообщил, что ЦНИИ "Буревестник" отправил на предварительные испытания новейшие самоходные артустановки "Флокс" и "Магнолия", а также миномет "Дрок".

"В настоящее время проходят предварительные испытания опытных образцов, а по завершении государственных испытаний последует решение о принятии этой боевой техники на вооружение и развертывание серийного производства", - сказал он.

Гендиректор предприятия отметил, что 120-мм самоходное артиллерийское орудие (САО) "Флокс" смонтировано на колесном шасси "Урал", 120-мм САО "Магнолия" - на двухзвенном гусеничном шасси для применения в условиях слабых грунтов, 82-мм самоходный миномет "Дрок" смонтирован на колесном шасси "Камаз".

По словам главы ЦНИИ "Буревестник", Минобороны, в частности, не просто проявило интерес к самоходному артиллерийскому орудию "Флокс", "наши военные ждут его поставок в войска, поэтому в Государственную программу вооружения включена и сегодня выполняется опытно- конструкторская работа "Набросок" по созданию целой гаммы высокомобильных образцов артиллерийского вооружения батальонного звена ("Флокс", "Магнолия" и "Дрок")".

Он добавил, что к "Флоксу" также проявляет интерес ряд зарубежных заказчиков, однако для его поставок пока нет разрешительных документов.

21.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Деривация-ПВО
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Буревестник
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