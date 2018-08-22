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22.08.2018
ТАСС

"Уралвагонзавод" планирует покрывать технику мимикрирующими материалами

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Стенд "Уралвагонзавода"
Стенд "Уралвагонзавода" на выставке Defexpo 2018.
Источник: © Пресс-служба УВЗ

Эти материалы снижают радиолокационную, тепловую и оптическую заметность бронетехники

КУБИНКА, 21 августа. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) планирует использовать на своей бронетехнике мимикрирующие материалы, снижающие ее заметность в видимом диапазоне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УВЗ на "Армии-2018".

"Сейчас широко применяются покрытия и материалы, снижающие радиолокационную, тепловую и оптическую заметность. Управление сигнатурами, о котором идет речь - одно из перспективных направлений обеспечения скрытности военной техники. Безусловно, что мы уделяем этому направлению повышенное внимание и по мере отработки технологии будем внедрять в наши образцы", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщил ранее ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов, корпорация представила на форуме прототип электроуправляемого материала, который способен менять цвет и рисунок в зависимости от окружающей среды. Покрытие нанесено на прототип шлема экипировки солдата будущего.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Уралвагонзавод
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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