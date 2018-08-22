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22.08.2018
РИА Новости

Рособоронэкспорт назвал конкурентов России в модернизации советской техники

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Экспозиция Рособоронэкспорт. Архивное фото
Экспозиция Рособоронэкспорт. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Сафронов

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Израиль, Франция, Италия, Польша, Чехия и Украина конкурируют с Россией в модернизации экспортированной ранее военной техники, сообщил заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Александр Щербинин.

"Российскими предприятиями разработаны предложения по модернизации танков типа Т-54/55/62/72/80/90, боевых машин пехоты. Здесь тоже имеется серьезная конкуренция: Израиль, Франция, Италия, Польша, Чехия и Украина продвигают свои предложения модернизации танков типа Т-72, ориентируясь на большие объемы этого рынка", - сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".

При этом, по словам Щербинина, только российские программы "носят комплексный характер и основаны на большом опыте боевого применения и эксплуатации".

Он отметил, что сейчас Россия предлагает модернизацию реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Град", истребителей Су-27, Су-30 и МиГ-29, а также транспортных самолетов Ил-78 и Ил-76. Кроме того, "обновить" и улучшить характеристики можно средствам ПВО ближнего действия и малой дальности, таким, как С-125 "Печора", "Стрела-10".

"В сегменте военно-морской техники наиболее актуальной выглядит модернизация надводных кораблей и подводных лодок в части оснащения их новыми системами вооружения. Причем кроме кораблей, построенных в Советском Союзе или в России, либо с участием России (СССР), мы можем участвовать и в программах модернизации кораблей иностранной постройки, имеющихся у заказчиков", - добавил Щербинин.

На рынке послепродажного обслуживания советской техники он отметил конкуренцию со стороны Украины, Чехии, Израиля и ЮАР.

21.08.2018
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Продукция
9А52-2 Смерч
Ил-76
Ил-78
МиГ-29
С-125
Стрела-10
Су-27
Су-30
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