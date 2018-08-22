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22.08.2018
РИА Новости

В Забайкалье прошли учения в рамках подготовки к маневрам "Восток-2018"

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Истребитель Су-30СМ. Архивное фото
Истребитель Су-30СМ. Архивное фото.
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой корпорации "Иркут"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Комплекс учений в рамках подготовки к маневрам "Восток-2018" прошел на аэродроме в Забайкалье, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ во вторник.

"На аэродроме Домна в Забайкальском крае проведен комплекс специальных учений в рамках подготовки к маневрам "Восток-2018", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения были выполнены задачи вывода авиационной техники из-под удара условного противника, перебазирования экипажей Су-30СМ на оперативные аэродромы Восточного военного округа. "Во время полетов летчики-истребители разыграли дальний и ближний маневренный воздушный бой и отработали принуждение к посадке условно захваченного воздушного судна", - добавляется в сообщении.

По информации департамента, были отработаны вопросы ремонта и восстановления авиационной техники в полевых условиях, восстановления участка взлетно-посадочной полосы для посадки воздушных судов после действий диверсионно-разведывательных групп условного противника. Уточняется, что всего в мероприятии было задействовано около 20 воздушных судов, включая самолеты Су-30СМ, Су-25, Ил-76, вертолеты Ми-8, а также более 40 единиц автомобильной и специальной техники аэродромного обеспечения полетов.

Внезапная проверка боеготовности началась в понедельник в преддверии масштабных маневров "Восток-2018". Задействованы силы Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Проверка продлится до 25 августа.

21.08.2018
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