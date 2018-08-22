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22.08.2018
РИА Новости

Группировку немедленного применения ВДВ подняли по тревоге

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Десантник ВДВ высаживается из вертолета Ми-8. Архивное фото
Десантник ВДВ высаживается из вертолета Ми-8. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В рамках проверки боеготовности поднята по тревоге оперативно-тактическая группировка Воздушно-десантных войск, в которую вошли военнослужащие соединений из Ульяновска, Бурятии, Приморья, а также личный состав и специальная техника отдельного полка связи ВДВ из Подмосковья, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Большую часть задействованной в учениях военной техники представляют модернизированные образцы БМД-2К-АУ, оснащенные современными огневыми комплексами и новейшими цифровыми средствами связи "Стрелец", АСУ "Андромеда-Д".

Впервые в крупномасштабных маневрах будут применяться новейшие образцы военной техники БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка" поступившие на вооружение Ульяновской десантно-штурмовой бригады в 2017 году.

В пресс-службе ведомства рассказали, что переброска десантных подразделений в район проведения маневров будет проводиться комбинированным способом как железнодорожным, так и воздушным транспортом. "Так, подразделения Ульяновского соединения ВДВ будут переброшены из пункта постоянной дислокации в район проведения учений воздушным способом самолетами военно-транспортной на расстояние более 5000 тысяч километров", - отметили в департаменте.

21.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
Андромеда-Д
БМД-2
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Стрелец
Проекты
Военные учения
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