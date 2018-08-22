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22.08.2018
РИА Новости

В Минобороны анонсировали отработку "танковой карусели" на Урале

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Танк Т-72. Архивное фото
Танк Т-72. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 6 тысяч военных примут участие в учениях и отработке "танковой карусели" на Урале, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ во вторник.

"Более 6 тысяч военнослужащих и свыше 1100 единиц военной техники приведены в высшую степень боевой готовности и выдвинулись на Чебаркульский полигон для проведения разносторонних учений. Во время маневров танкисты отработают современные методики ведения боя, в том числе "танковую карусель", - заявили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе уточнили, что во время "танковой карусели" десятки Т-72Б3 в разной очередности будут выезжать из своих укрытий, вести огонь и снова на исходную позицию - такая методика лишает возможности противника реагировать оперативно.

В пресс-службе рассказали, что гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в составе Центрального военного округа в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.

21.08.2018
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