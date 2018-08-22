Летчики ВВО отработали передислокацию в ходе проверки боеготовности

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Летчики истребительной и бомбардировочной авиации Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае в ходе внезапной проверки боеготовности войск выполнили перелет на расстояние более двух тысяч километров, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Более десятка новейших истребителей Су-35С выполнили перелет на один из аэродромов в Республике Бурятия, многоцелевые бомбардировщики Су-34 передислоцированы в Забайкалье", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе перелета пилоты Су-35 и Су-34 выполнили летно-тактические задания в составе пар и звеньев, отработали вопросы аэронавигации при полете по указанному маршруту, а также посадки на незнакомые аэродромы.