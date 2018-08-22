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22.08.2018
РИА Новости

В тактических учениях ЮВО задействовали более 50 самолетов и вертолетов

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Вертолет. Архивное фото
Вертолет. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Более 50 самолетов и вертолетов Южного военного округа (ЮВО) задействовано в проведении двусторонних ротных тактических учений, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Более 50 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО ежедневно задействовано в проведении двусторонних ротных тактических учений на территории 20 общевойсковых полигонов ЮВО", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авиация применяется для прикрытия общевойсковых подразделений от вероятных ударов условного противника, а также для ведения воздушной разведки и нанесения ракетно-бомбовых ударов. Координируют действия боевых летчиков авианаводчики и войсковые разведчики. Сообщается, что практика управления авиационными силами сегодня внедрена в систему боевой подготовки всех командиров рот мотострелковых и танковых частей округа.

Двусторонние ротные тактические учения в соединениях и воинских частях ЮВО проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие около 6 тысяч военнослужащих и задействовано более 1,5 тысяч единиц военной техники.

21.08.2018
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