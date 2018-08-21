Турция представила новый вертолёт

В Турции разработали новый вертолёт. Вчера, 19 августа, портал defence-blog.com сообщил о том, что компания Turkish Aerospace Industries (TAI) провела официальную презентацию многоцелевого вертолёта T-625.

T-625 — вертолёт 6-тонного класса, который оснащён двумя двигателями и позиционируется как разработка нового поколения. Вертолёт сможет применяться для транспортировки бригад экстренной медицинской помощи, в поисково-спасательных и противопожарных операциях. Экипаж T-625 будет состоять из двух человек, в пассажирском отсеке смогут разместиться 12 человек.

На фото T-625 показан на завершающей стадии сборки. При этом в TAI указывают, что уже до конца года этот прототип поднимется в воздух для лётных испытаний. Серийное производство T-625 планируют развернуть в 2021 году.

Многоцелевой вертолёт T625 разрабатывается параллельно с ударным вертолётом ATAK 2. Несмотря на различия в классах, их элементы будут во многом сходны и даже взаимозаменяемы. Планируется, что ATAK 2 будет больше и тяжелее, чем T129. Масса вертолёта составит 6 т, при этом он будет обладать высоким уровнем бронирования и сможет нести как артиллерийское, так и ракетно-бомбовое вооружение.