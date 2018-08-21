ВМС США восстанавливают палубную авиацию

Американская армия восстанавливается после продолжительного недофинансирования. Вчера, 19 августа, портал defensenews.com сообщил о том, что ВМС США отчитались о существенном улучшении боеготовности палубной авиации.

В прошлом году в состоянии боевой готовности была только треть истребителей F/A-18 Super Hornet ВМС США. По данным на август этого года, уже почти половина из 546 палубных боевых самолётов готова к выполнению задач.

"Я был поражён, насколько низкая боеготовность была у ВМС, когда меня назначили руководить военно-морскими силами. Я даже не мог представить, насколько глубокой и широкой была дыра в финансировании. Сейчас ситуация с выделением средств на закупку запчастей и техобслуживание улучшилась, но неизвестно, сколько ещё времени нам понадобится, чтобы полностью выйти из кризиса", — рассказал глава ВМС США Ричард Спенсер.

В этом году только на запчасти для истребителей F/A-18 Super Hornet было выделено $427 млн. Кроме того, компания Boeing получила контракт на программу Service life extension programme (SLEP) по продлению срока службы "Супер Шершней", в рамках которой лётный ресурс самолётов будет увеличен с 6000 до 9000 часов, что позволит им оставаться на боевом дежурстве ещё 10–15 лет. Кроме того, для флота закупят новые истребители F/A-18 Super Hornet.