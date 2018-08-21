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21.08.2018
Warspot

Южнокорейский авианосец: всё серьёзно

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Вертолётоносец Marado.
Вертолётоносец Marado.
Источник: navyrecognition.com

Южнокорейские десантные корабли класса Dokdo имеют все шансы стать лёгкими авианосцами. Сегодня, 20 августа, информационное агентство Yonhap сообщило о том, что Управление военных заказов Республики Корея объявило тендер на аналитические и экспериментальные работы, связанные с оценкой возможности использования многоцелевых боевых самолётов Lockheed Martin F-35B Lightning II на кораблях ВМС.

В частности, подрядчик должен до 15 декабря предоставить план модернизации корабля LPH 6112 Marado. Десантный корабль-вертолётоносец планируется доработать для полной совместимости с новейшими американскими истребителями вертикального взлёта и посадки.

Marado был заложен в апреле прошлого года, а в мае текущего сошёл со стапелей. В планах ВМС Южной Кореи оперативно оценить возможность работы десантного корабля с истребителями, чтобы в процессе достройки на плаву внести необходимые коррективы в конструкцию и оснащение вертолётоносца.

Всего Минобороны Республики Корея заказало 40 самолётов F-35A Lightning II, которые должны быть поставлены до 2021 года. Кроме того, военное ведомство объявило о намерении приобрести дополнительно 20 истребителей F-35A и 6 F-35B.

20.08.2018
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Страны
США
Южная Корея
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Авианосец
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