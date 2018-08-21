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21.08.2018
ЦАМТО

Израиль намерен предложить на тендер ВВС Болгарии истребители F-16

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F-16 ВВС Израиля
Самолет F-16 ВВС Израиля.
Источник: http://pro-samolet.ru

ЦАМТО, 20 августа. Как сообщает болгарское издание Novite, Израиль намерен принять участие с F-16 в конкурсе на поставку ВВС Болгарии истребителей для замены устаревших самолетов МиГ-29 советского производства.

Как сообщал ЦАМТО, Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило реализацию проекта покупки 8 истребителей для ВВС страны 8 июня. На его реализацию выделено 1,8 млрд. левов (1,08 млрд. долл.). На втором этапе проекта предполагается приобрести еще 8 самолетов. Запросы были направлены потенциальным участникам торгов в начале июля. Ответы должны быть представлены к 1 октября.

В числе других претендентов на поставку называют США (F-16 и F/A-18 "Супер Хорнет"), Португалию (F-16), Италию ("Тайфун" Транш.1), Германию ("Тайфун" Транш.3), Францию ("Рафаль") и Швецию ("Грипен").

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Болгарии планирует оценить полученные заявки в течение 30 дней (после 1 октября). Контракт планируется подписать в течение 60 дней после объявления победителя. Предполагается, что первые два самолета должны прибыть в Болгарию в течение 2 лет после подписания контракта.

Как отмечается, Израиль и Болгария тесно сотрудничают в сфере обороны и проводят совместные учения ВВС с 2012 года. В сентябре прошлого года самолеты F-15 и F-16 ВВС Израиля приняли участие в учениях под названием Collector’s Item 17.

Израиль также планирует продать F-16 из состава своих ВВС Хорватии, которая 29 марта официально выбрала израильские самолеты победителем тендера и намерена приобрести 12 истребителей F-16C/D Блок.30 "Барак" за 500 млн. долл.

В декабре 2016 года Израиль снял с вооружения истребители F-16A и F-16B, которые являлись основной боевой авиации ВВС страны в течение 36 лет.

Первоначально партия F-16A/B (ставших затем "израильскими") предназначалась для ВВС Ирана, но после свержения шаха в 1979 году самолеты были перепроданы Израилю в рамках программы Peace Marble I. Первые четыре F-16A/B прибыли в Израиль в июле 1980 года и через несколько недель достигли состояния начальной готовности к боевому применению.

В общей сложности на вооружение ВВС Израиля было принято более 300 самолетов F-16, которые прошли модернизацию с оснащением авионикой израильского производства, средствами самообороны, РЛС и современным вооружением, включая ракеты класса "воздух-воздух" "Питон-4" и "Питон-5", управляемых боеприпасы Popeye и SPICE (Smart, Precise Impact, Cost-Effective).

20.08.2018
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Gripen NG
Rafale
МиГ-29
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