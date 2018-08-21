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21.08.2018
ЦАМТО

Индонезия подала заявку на получение кредита для приобретения истребителей Су-35

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Истребители Су-35
Истребители Су-35.
Источник: Александр Кряжев / РИА Новости

ЦАМТО, 20 августа. Индонезия подала заявку на получение банковского кредита в рамках подписанного контракта на закупку российских истребителей Су-35, сообщил заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов.

Как сообщает Garudamiliter.blogspot.com со ссылкой на В.Дрожжова, "есть несколько направлений, по которым мы должны были следовать одновременно с подписанием контракта. Работа продолжается. Банковский кредит должен быть выделен".

Ранее местные источники сообщали, что Индонезия получит коммерческий кредит от России на покупку 11 истребителей Су-35. Как подчеркивалось, это будет именно коммерческий, а не государственный кредит.

Как уже сообщал ЦАМТО, правительства Индонезии и России в августе 2017 года договорилась приобрести 11 истребителей Су-35 на сумму 1,14 млрд. долл., из которых 50% или 570 млн. долл. составит компенсационный пакет в виде приобретения российской стороной индонезийских продуктов сельского хозяйства и легкой промышленности. Соглашение было подписано 10 августа 2017 года.

Контракт по закупке 11 многоцелевых истребителей Су-35 для ВВС Индонезии был подписан с АО "Рособоронэкспорт" в Джакарте 14 февраля 2018 года. Он должен вступить в силу в этом месяце. Первые два самолета должны быть доставлены в Индонезию в августе 2019 года, еще шесть единиц – к февралю 2020 года и последние три машины – в июле 2020 года.

Проект включает компенсационную программу, предусматривающую закупку Россией (бартер) индонезийской сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также организацию в Индонезии центра ТОиР с передачей соответствующих технологий. Последний пункт предусматривает потенциальное техобслуживание и ремонт в Индонезии истребителей марки "Сухой" стран АСЕАН.

Приобретаемые для замены F-5E/F "Тайгер-2" истребители Су-35 будут временно дислоцированы совместно с Су-27СK, Су-27СКМ, Су-30MK и Су-30MK2 на авиабазе "Хасануддин" в Макасаре (провинция Южное Сулавеси), пока не будет подготовлена необходимая инфраструктура на авиабазе "Исвахьюди" в Мадиуне (провинция Восточная Ява).

20.08.2018
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Индонезия
Россия
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