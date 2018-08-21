Разработка истребителя-перехватчика ПАК ДП перешла на стадию ОКР

ЦАМТО, 20 августа. Начались ОКР по созданию истребителя-перехватчика нового поколения ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), который заменит МиГ-31.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам 19 августа гендиректор Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

Ранее сообщалось, что РСК "МиГ" в инициативном порядке разрабатывает концепт самолета дальнего перехватчика.

"Проект ПАК ДП находится на стадии опытно-конструкторских работ", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

По словам И.Тарасенко, жизненный цикл предшественника ПАК ДП – самолета МиГ-31 – завершится через 10 лет, и ему понадобится замена.

Ранее главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев заявлял, что опытно-конструкторские работы по ПАК ДП начнутся не ранее 2019 года, отмечает агентство.