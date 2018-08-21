Войти
21.08.2018
ЦАМТО

Разработка истребителя-перехватчика ПАК ДП перешла на стадию ОКР

91
0
0
Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник: © РИА Новости, Павел Лисицын

ЦАМТО, 20 августа. Начались ОКР по созданию истребителя-перехватчика нового поколения ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), который заменит МиГ-31.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам 19 августа гендиректор Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

Ранее сообщалось, что РСК "МиГ" в инициативном порядке разрабатывает концепт самолета дальнего перехватчика.

"Проект ПАК ДП находится на стадии опытно-конструкторских работ", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

По словам И.Тарасенко, жизненный цикл предшественника ПАК ДП – самолета МиГ-31 – завершится через 10 лет, и ему понадобится замена.

Ранее главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев заявлял, что опытно-конструкторские работы по ПАК ДП начнутся не ранее 2019 года, отмечает агентство.

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
МиГ РСК
Персоны
Бондарев Виктор
Похожие новости
20.08.2018
Корпорация "МиГ" разрабатывает истребитель МиГ-41
21.12.2017
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
21.12.2017
ВКС получат новый дальний истребитель-перехватчик не раньше 2025 года - Бондарев
02.11.2017
ОКР по созданию перспективного перехватчика на смену МиГ-31 начнутся в 2018 году
28.08.2017
Орбитальный боец: каким будет сменщик перехватчика МиГ-31
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 00:29
  • 11
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 20.08 21:36
  • 10
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 20.08 20:40
  • 1
До конца года Минобороны закупит не менее 36 истребителей Су-30СМ
  • 20.08 20:40
  • 39
России не нужны легкие авианосцы, заявляют в командовании ВМФ
  • 20.08 19:55
  • 16424
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 19:54
  • 249
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 20.08 19:54
  • 5
Корпорация "МиГ" разрабатывает истребитель МиГ-41
  • 20.08 19:36
  • 22
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 20.08 19:29
  • 1
Володин призвал создавать высокотехнологичные рабочие места за счет диверсификации ОПК
  • 20.08 19:22
  • 2
Армейская "Выручка"
  • 20.08 18:48
  • 10
Названа дата презентации ЗРК "Сосна"
  • 20.08 18:35
  • 665
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.08 18:19
  • 6
БМП на платформе "Армата" получила новый боевой модуль и сверхзвуковые ракеты
  • 20.08 17:59
  • 125
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 20.08 17:58
  • 13
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New