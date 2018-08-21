СМИ: первый полет индийского истребителя пятого поколения запланирован на 2032 год

Истребитель пятого поколения полностью индийской разработки AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) совершит первый полет в 2032 году. Как сообщает в понедельник газета The Hindu, разработка нового самолета, который будет использовать технологии радиолокационной малозаметности "стелс", уже идет полным ходом.

По данным издания, ссылающегося на источник в оборонной промышленности, сначала на самолет установят два двигателя американской компании "General electric", которые потом заменят на индийские.

"Первоначально самолет взлетит с двумя двигателями GE-414. Как только мы разработаем наш собственный двигатель, он сможет заменить этот двигатель. Мы ожидаем первый полет в 2032 году", - приводит газета слова источника.

Собеседник газеты отметил, что новый индийский истребитель будет использовать геометрическую технологию малозаметности, при которой обеспечивается отражение волн в сторону от РЛС. При его разработке будет учитываться опыт создания легкого индийского истребителя "Теджас" и другие наработки. По словам источника, ВВС страны уже выделили землю для Индийской организации оборонных исследований и разработок для работы над проектом.

Индийская программа создания истребителя пятого поколения AMCA стартовала в 2008 году. Предполагалось, что он заменит в ВВС Индии целый ряд самолетов. В СМИ ранее сообщалось, что первый полет AMCA намечен на 2023-2024 годы, однако потом появилась информация, что проект заморожен.

При этом, как сообщил в воскресенье президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, Индия продолжает и работы над совместным с Россией проектом истребителя пятого поколения FGFA. Он разрабатывается на базе российского Су-57 в соответствии с предъявляемыми индийской стороной техническими требованиями. Предполагается, что стартовым заказчиком этого самолета станут ВВС Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам.