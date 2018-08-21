Австралия подписала контракт на закупку бронированных машин Boxer CRV

17 августа 2018 года правительство Австралии подписало контракт cтоимостью 2,1 млрд евро (3,3 млрд австралийских долл) с германской группой Rheinmetall на поставку для австралийской армии 211 боевых разведывательных машин Boxer CRV (Combat Reconnaissance Vehicle) с колесной формулой 8х8. Представленная Rheinmetall бронированная машина Boxer CRV 14 марта 2018 года была объявлена победителем в тендере армии Австралии по программе LAND 400 Phase 2 (Mounted Combat Reconnaissance Сapability).

Один из опытных образцов выбранной в тендере австралийской армии по программе LAND 400 Phase 2 боевой разведывательной машины Artec/Rheinmetall Boxer CRV, оснащенной двухместной башней Rheinmetall LANCE с 30-мм автоматической пушкой Mauser/Rheinmetall MK30-2/ABM (с) Rheinmetall

Тендер по программе LAND 400 Phase 2 (Mounted Combat Reconnaissance Сapability) по приобретению колесных боевых разведывательных машин для замены 257 используемых австралийской армией в этих целях колесных бронированных машин ASLAV в разведывательном варианте велся с 2014 года. В июле 2016 года министерство обороны Австралии выбрало для финальной фазы тендера машины Boxer CRV и представленную совместно BAE Systems Australia и финской группой Patria бронированную машину AMV35, по три опытных образца которых затем прошли обширную 12-месячную программу испытаний в Австралии. Затем были также проведены испытания защиты машин, в том числе подрывами одного из представленных образцов каждого типа.

Выбранная в итоге Австралией машина Boxer CRV (Combat Reconnaissance Vehicle), являющаяся модификацией известного германского бронетранспортера Artec Boxer, имеет полную боевую массу 38,5 тонн, что делает ее, видимо, самой тяжелой современной колесной бронированной машиной в мире. Boxer CRV имеет вместимость семь человек (включая четырех десантников) и в линейном варианте оснащена двухместной башней Rheinmetall LANCE с 30-мм автоматической пушкой Mauser/Rheinmetall MK30-2/ABM c программируемыми выстрелами. Из 211 законтрактованных Австралией машин башню LANCE с 30-мм пушкой получат 133 машины.

Австралийские машины Boxer CRV в линейном варианте с башней LANCE с 30-мм пушкой должны быть также оснащены ПТРК (выбор типа которого еще должен быть выбран между Rafael Spike-LR, Javelin и MBDA MMP) и комплексом активной защиты (выбор также должен быть сделан между Rheinmetall Active Defence System и Rafael Trophy).

Согласно сообщениям, первые 20 (по другим данным, 25) машин Boxer CRV будут изготовлены Rheinmetall и поставлены из Германии в 2019 году, Сборка остальных машин будет осуществляться с 2021 по 2026 годы на планируемом к созданию в Австралии предприятии Military Vehicle Centre of Excellence (MILVEHCOE) в Брисбене (штат Квинсленд), которое также будет выступать центром по интеграции, обслуживанию и ремонту данных машин.

Всего к программе будет также привлечено 40 австралийских субподрядчиков, включая компании Bisalloy Steel Group (поставка броневой стали), NIOA (боеприпасы), Tectonica (системы наблюдения), Supacat Australia (техническое проектирование и сертификация), Cablex (электропроводка), G&O Kert, Hilton Manufacturing, Direct Edge and Plasteel (металлоизделия), Hoffman Engineering (осветительное оборудование и дисплеи), Huber and Suhner (электронные компоненты), Nezkot Precision Tooling and Engineering (сборка башен), Redarc (электронное оборудование), и другие. Ожидается, что в итоге в Австралии будет создано 1450 рабочих мест, в том числе 600 - в Квинсленде, из них 330 - на предприятии MILVEHCOE.

Сообщалось, что, кроме того, стоимость сервисного обслуживания и ремонта приобретаемых машин на протяжении предполагаемого их 30-летнего срока службы составит еще 10,2 млрд австралийских долл. Правительство Австралии отдельно выделит 235 млн австралийских долл на создание системы материально-технического обеспечения и ремонта в четырех планируемых местах дислокации частей, оснащаемых этими машинами.

Касаясь критериев выбора по программе LAND 400 Phase 2, австралийские СМИ ранее сообщали, что требования австралийской армии к машинам по данной программе ранжировались в следующем по приоритетности порядке: защищенность - огневая мощь - подвижность - разведывательные и информационные возможности. Неофициально сообщалось, что по ключевому параметру "защищенность" только машина Boxer CRV полностью отвечала выдвинутым требованиям австралийской армии, что и предопределило в итоге ее выбор.

Главным конкурентом под обозначением AMV35 в тендере выступал модифицированный вариант известного бронетранспортера Patria AMV, оснащенного производимой BAE Systems Hagglunds двухместной башней Е35 от гусеничной БМП CV9035 Mk III с 35-мм автоматической пушкой Orbital ATK Armament Systems Bushmaster III. Боевой вес AMV35 составлял 30 тонн.

Один из опытных образцов выбранной в тендере австралийской армии по программе LAND 400 Phase 2 боевой разведывательной машины Artec/Rheinmetall Boxer CRV, оснащенной двухместной башней Rheinmetall LANCE с 30-мм автоматической пушкой Mauser/Rheinmetall MK30-2/ABM (с) Rheinmetall