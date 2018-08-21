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21.08.2018
bmpd.livejournal.com

Опытный образец модернизированного вертолета Ми-26Т2В

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Как сообщают, на АО "Роствертол" (входит в состав АО "Вертолеты России") в Ростове-на-Дону начались заводские летные испытания опытного образца модернизированого тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В, создаваемого в интересах Министерства обороны России. В ближайшее время данный борт будет продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в подмосковной Кубинке.

Опытный образец модернизированого тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В (бортовые номера "3112" и "157", заводской номер 34001212157, серийный номер 13-06, модернизированная машина постройки 1988 года) во время заводских испытаний на АО "Роствертол". Ростов-на-Дону, август 2018 года (с) Ми-26 / aviaforum.ru

Первый прототип модернизированного вертолета Ми-26Т2В переоборудован из вертолета Ми-26 с заводским номером 34001212157 (серийный номер 13-06) постройки 1988 года. Данный вертолет эксплуатировался в Арктике в авиации Пограничной службы с бортовым номером "97 желтый", но с 2012 года находился на хранении на аэродроме Данилово (Йошкар-Ола). В мае 2015 года на подвеске вертолета Ми-26Т он был перевезен на АО "Роствертол", где прошел капитально-восстановительный ремонт и переоборудование в опытный образец модернизированного вертолета Ми-26Т2В. Теперь борт несет бортовые номера "3112" и "157" и причудливую пиксельную окраску.

Сообщается, что после демонстрации на "Армии-2018" данный вертолет пройдет комплекс предварительных испытаний на АО "Московский вертолётный завод имени М. Л. Миля" (МВЗ), после чего будет передадан военным для государственных испытаний в 929-м Государственном Лётно-испытательном центре Министерства Обороны Российской Федерации имени В. П. Чкалова в Ахтубинске Астраханской области.

Согласно пресс-релизу АО "Вертолеты России", "от базовой модели Ми-26 новый вертолет отличается современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, который значительно упрощает пилотирование вертолета. Новейший комплекс БРЭО позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром. В дополнение к этому на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, значительно снизившие нагрузку на летный экипаж. Кроме того, Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны "Витебск", не только обнаруживающий факт угрозы вертолету, но и противодействующий атакующим средствам.

Светосигнальное оборудование Ми-26Т2 теперь адаптировано под использование очков ночного видения, а в кабине вертолета установлены новые энергопоглощающие кресла экипажа. Улучшения также коснулись системы навигации и спутниковых средств связи вертолета".

19.08.2018
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Витебск РЭБ
Ми-26
Ми-26Т
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
Минoбороны РФ
Роствертол
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
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