Зенитный ракетный комплекс "Сосна" в экспозиции форума "Армия-2018"

На открывающемся 21 августа 2018 года в военно-патриотическом парке "Патриот" в Кубинке очередном Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", помимо прочего, АО "Конструкторское бюро точного машиностроения имени A.Э. Нудельмана" (входит в состав АО "НПО "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех") впервые публично демонстрирует выполненную на шасси МТ-ЛБ боевую машину зенитного ракетного комплекса малой дальности "Сосна" с зенитными управляемыми ракетами 9М340 "Сосна-Р" с лазерной лучевой системой наведения.

Боевая машина зенитного ракетного комплекса малой дальности "Сосна" с зенитными управляемыми ракетами 9М340 "Сосна-Р" с лазерной лучевой системой наведения в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 19.08.2018 (с) Михаил Жердев

Согласно официальным данным "КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана", комплекс "Сосна" предназначен для поражения практически всех средств воздушного нападения, включая средства ВТО типа крылатых ракет и управляемых авиационных ракет, в зоне ответственности: по дальности - до 10 км, по высоте - до 5 км.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСА

• размещение на одной боевой машине ракетного вооружения с пусковой установкой, средств обнаружения и сопровождения цели, средств управления ракетами в полете, объединенных единой оптико-электронной системой управления (ОЭСУ) вооружением;

• применение ракетного вооружения, состоящего из 12 высокоскоростных высокоточных ракет "Сосна-Р", размещенных на ПУ, небольшая масса которых обусловила возможность исключения транспортно-заряжающей машины из состава комплекса;

• применение боевого снаряжения ЗУР оптимальной конфигурации, позволившего резко повысить эффективность воздействия за счет увеличения массы разнесенных БЧ и применения неконтактно-контактного лазерного взрывателя с непрерывной круговой диаграммой излучения с адаптивным временем подрыва;

• применение специально разработанной оригинальной многоканальной автоматической высокоточной, практически всепогодной и всесуточной ОЭСУ;

• использование комбинированной системы управления ракетным вооружением - радиокомандной системы на стартовом участке, после отделения двигателя и вывода ракеты на линию визирования - телеориентирование в лазерном луче;

• обеспечение возможности обнаружения целей автономно с помощью ОЭСУ с секторным обзором и в режиме получения автоматизированного целеуказания.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ЗРК "СОСНА"

• высокая эффективность боевого применения, в том числе по высокоскоростным и низколетящим целям, а также по вертолетам на подскоке;

• высокая степень автоматизации процесса боевой работы;

• возможность ведения боевой работы в любое время суток и в затрудненных метеоусловиях;

• скрытность процесса подготовки стрельбы и высокая живучесть;

• отсутствие ограничения по минимальной высоте полета поражаемой цели;

• нечувствительность к радиолокационным и оптическим средствам подавления, применяемым противником;

• возможность ведения стрельбы в движении.

Основные характеристики комплекса:

Вооружение - 12 шт. ЗУР "Сосна-Р"

Масса ракеты в полете / в ТПК, кг - 30 / 42

Калибр до и после разделения ракеты - 130 / 72

Максимальная скорость ракеты, м/с - 900

Система наведения - комбинированная

Зоны поражения, км:

по дальности до 10,0

по высоте до 5,0

Круглосуточность применения обеспечивается

Время:

реакции, с 5 - 8

перезарядки, мин 10,0

Режимы работы -автономный и при централизованном управлении

Боевая машина зенитного ракетного комплекса малой дальности "Сосна" с зенитными управляемыми ракетами 9М340 "Сосна-Р" с лазерной лучевой системой наведения в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 19.08.2018 (с) Михаил Жердев