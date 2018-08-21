Годовой отчет ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"

В опубликованном годовом отчете ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" (Благовещенск, Амурская область) содержатся некоторые интересные подробности, связанные с работой данного предприятия для силовых структур России.

Строящееся на ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" для ВМФ России малое гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий" после спуска на воду. Благовещенск,, 19.07.2018 (с) ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"

Так, сообщается, что в 2017 году общество выполнило производственный план. Объем валовой продукции составил 1 089,52 млн. руб. темп роста к 2016 году составил 109 %. Общество является социально значимым для города Благовещенска. В подразделениях общества занято 497 человек

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Переданы Заказчику (ВМФ России - bmpd):

1. Боновые ограждения - 47 шт., береговой понтон - 2 шт., русловой понтон - 2 шт.

2. Корпус передвижного модульного понтона проекта 72488 - 1 ед.

Продолжено строительство:

1. Малого гидрографическое судно проекта 19910 зав. № 201 по Гособоронзазазу, продвижение технической готовности на 01.01.18 г. составило 55,83 %

Снижение объема реализации в 2017 году к 2016 году связано с:

1. Отсутствием заказов по основному виду деятельности предприятия.

2. Значительным снижение заказов по строительству судов со стороны Министерства обороны РФ.

3. Строительство по Гособоронзаказу проекта 19910 ведется с длительным производственным циклом согласно заключенному договору с МО РФ. Начало работ - 2015 год, срок окончание по заводскому графику март 2019 года.

Основным сдерживающим фактором роста производства гражданского судостроения в 2017 г. является отсутствие достаточных средств у судовладельцев для строительства гражданских судов