Войти
21.08.2018
bmpd.livejournal.com

Годовой отчет ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"

93
0
0

В опубликованном годовом отчете ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" (Благовещенск, Амурская область) содержатся некоторые интересные подробности, связанные с работой данного предприятия для силовых структур России.

Строящееся на ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" для ВМФ России малое гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий" после спуска на воду. Благовещенск,, 19.07.2018 (с) ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"

Так, сообщается, что в 2017 году общество выполнило производственный план. Объем валовой продукции составил 1 089,52 млн. руб. темп роста к 2016 году составил 109 %. Общество является социально значимым для города Благовещенска. В подразделениях общества занято 497 человек

.

Переданы Заказчику (ВМФ России - bmpd):

1. Боновые ограждения - 47 шт., береговой понтон - 2 шт., русловой понтон - 2 шт.

2. Корпус передвижного модульного понтона проекта 72488 - 1 ед.

Продолжено строительство:

1. Малого гидрографическое судно проекта 19910 зав. № 201 по Гособоронзазазу, продвижение технической готовности на 01.01.18 г. составило 55,83 %

Снижение объема реализации в 2017 году к 2016 году связано с:

1. Отсутствием заказов по основному виду деятельности предприятия.

2. Значительным снижение заказов по строительству судов со стороны Министерства обороны РФ.

3. Строительство по Гособоронзаказу проекта 19910 ведется с длительным производственным циклом согласно заключенному договору с МО РФ. Начало работ - 2015 год, срок окончание по заводскому графику март 2019 года.

Основным сдерживающим фактором роста производства гражданского судостроения в 2017 г. является отсутствие достаточных средств у судовладельцев для строительства гражданских судов

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
19910
Гособоронзаказ
Похожие новости
21.08.2018
Новейший комплекс «Силок» для борьбы с БПЛА впервые представят на МВТФ «Армия-2018» в Екатеринбурге
21.08.2018
Источник: ВМФ России не поставил для себя точку в строительстве вертолетоносцев
21.08.2018
На "Армии-2018" представят комплекс "Силок" для борьбы с беспилотниками
20.08.2018
Су-30СМ: секрет успеха
16.08.2018
С начала года в войска ЦВО по гособоронзаказу поступило более 350 ед. военной и специальной техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 00:29
  • 11
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 20.08 21:36
  • 10
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 20.08 20:40
  • 1
До конца года Минобороны закупит не менее 36 истребителей Су-30СМ
  • 20.08 20:40
  • 39
России не нужны легкие авианосцы, заявляют в командовании ВМФ
  • 20.08 19:55
  • 16424
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 19:54
  • 249
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 20.08 19:54
  • 5
Корпорация "МиГ" разрабатывает истребитель МиГ-41
  • 20.08 19:36
  • 22
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 20.08 19:29
  • 1
Володин призвал создавать высокотехнологичные рабочие места за счет диверсификации ОПК
  • 20.08 19:22
  • 2
Армейская "Выручка"
  • 20.08 18:48
  • 10
Названа дата презентации ЗРК "Сосна"
  • 20.08 18:35
  • 665
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.08 18:19
  • 6
БМП на платформе "Армата" получила новый боевой модуль и сверхзвуковые ракеты
  • 20.08 17:59
  • 125
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 20.08 17:58
  • 13
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New