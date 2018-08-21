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21.08.2018
Военный паритет

Южная Корея желает проанализировать F-35B

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Lockheed Martin F-35B Lightning II
Lockheed Martin F-35B Lightning II.
Источник: forum.militaryparitet.com

17 августа Управление военных заказов Республики Корея объявило тендер на аналитические и экспериментальные работы, связанные с оценкой возможности использования многоцелевых боевых самолетов Lockheed Martin F-35B Lightning II с палубы военных кораблей ВМС, сообщает источник 19 августа.

Ставится задача определить возможности десантных кораблей класса Dokdo по базированию самолетов этого типа, работы должны быть завершены до 15 декабря. Этот шаг подтверждает предыдущие предположения, что корейцы (по примеру японцев) заинтересованы в покупке небольшой партии F-35B для повышения ударных возможностей флота. Скорее всего, Сеул желает адаптировать в роли носителя ударных самолетов десантный корабль Marado, который в настоящее время находится на последних стадиях строительства. Предыдущий "Токто" потребует больших финансовых затрат на создание жаростойкого покрытия палубы на воздействие горячих выпускных газов реактивных двигателей.

Южная Корея закупила 40 самолетов обычной версии F-35A Lightning II, которые должны быть поставлены в период 2018 -21 годов. Возможные покупки F-35B будут представлять собой элемент растущей конкуренции в регионе – против Китая выступает Япония, власти которой хотят оснастить самолетами F-35B "эсминцы" типа Izumo.


zbiam.pl

20.08.2018
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принадлежат Военный паритет
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Южная Корея
Япония
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
Компании
Lockheed-Martin
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