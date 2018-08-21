Лавров: Россия и Ливан заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества

Глава МИД РФ отметил, что между Москвой и Бейрутом в разных сферах сформирована или активно формируется договорно-правовая база

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия и Ливан заинтересованы в развитии двустороннего взаимодействия в различных областях, в том числе военного и военно-технического сотрудничества. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с ливанским коллегой Джебраном Басилем.

"В ходе обсуждения двусторонних отношений мы с обеих сторон подтвердили настрой на дальнейшее углубление взаимодействия в самых разных областях, включая политический диалог, торгово-экономическое, военное, военно-техническое сотрудничество и гуманитарные связи", - отметил глава МИД РФ.

"Во всех этих сферах сформировано или активно формируется договорно-правовая база, согласовываются и реализуются конкретные взаимовыгодные проекты на двусторонней, а часто и на многосторонней основе", - обратил внимание Лавров.

По его словам, стороны "договорились активно работать над закреплением положительной динамики российско-ливанских связей, рассматривать новые перспективные проекты, в том числе и в региональном контексте".