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21.08.2018
ТАСС

"Калашников" показал новый автомат АК-308 под патрон НАТО

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Автомат АК-308
Автомат АК-308.
Источник: © Калашников Медиа

Опытный образец представят на форуме "Армия-2018"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представил новый автомат АК-308, который использует боеприпасы образца НАТО, сообщает "Калашников Media".

По данным концерна, новый опытный образец "7,62 мм автомат Калашникова АК-308" будет показан на форуме "Армия-2018". "Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения", - отмечает разработчик.

Вместимость магазина нового автомата - 20 патронов, масса оружия с пустым магазином - 4,3 кг, общая длина 880-940 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад, на оружие возможно установка штык-ножа.

Патрон 7,62х51 мм - стандартный винтовочный боеприпас стран Североатлантического блока.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет в парке "Патриот" с 21 по 26 августа.

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
АК-103
АК-12
АК-74 "Калашников"
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