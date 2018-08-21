"Калашников" показал новый автомат АК-308 под патрон НАТО

Опытный образец представят на форуме "Армия-2018"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представил новый автомат АК-308, который использует боеприпасы образца НАТО, сообщает "Калашников Media".

По данным концерна, новый опытный образец "7,62 мм автомат Калашникова АК-308" будет показан на форуме "Армия-2018". "Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения", - отмечает разработчик.

Вместимость магазина нового автомата - 20 патронов, масса оружия с пустым магазином - 4,3 кг, общая длина 880-940 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад, на оружие возможно установка штык-ножа.

Патрон 7,62х51 мм - стандартный винтовочный боеприпас стран Североатлантического блока.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет в парке "Патриот" с 21 по 26 августа.