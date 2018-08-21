"Вертолеты России" завершили испытания "Ансата" в высокогорье

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) успешно завершил высокогорные испытания легкого многоцелевого вертолета "Ансат", подтвердив возможность его эксплуатации в горной местности на высотах до 3500 метров, говорится в сообщении холдинга, поступившем в РИА Новости в понедельник.

"Все данные по итогам испытаний мы передаем в Росавиацию, с тем чтобы в дальнейшем были внесены изменения в сертификат. Сложный горный рельеф - это условия, в которых вертолетные работы особенно востребованы, поэтому для наших заказчиков очень важно, чтобы машина была к ним готова", - приводятся в сообщении слова гендиректора холдинга Андрея Богинского.

В ходе испытаний вертолет выполнил серию полетов в районе плато Бермамыт (Карачаево-Черкессия), отработав в том числе посадки с имитацией отказа двигателя на высотах 2000-2500 метров. Ранее подтвержденная высота для взлета и посадки "Ансата" составляла не более 1000 метров.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, в зависимости от модификации может принять на борт до девяти человек. Максимальная взлетная масса машины составляет до 3,6 т, ее коммерческая нагрузка составляет 1,3 т, крейсерская скорость - до 260 км/час, максимальная - 275 км/ч, дальность полета при полной заправке - 520 км. "Ансат" сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.