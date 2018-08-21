От России только "Орланы". National Interest составил новый рейтинг

Небезызвестное американское издание National Interest составило очередной рейтинг, на этот раз самых мощных боевых надводных кораблей мира и включило в него советские ракетные крейсера проекта 144 "Орлан".

Минобороны РФ

Как пишет издание, советские ракетные крейсера проекта "Орлан" являются быстрыми и мощными кораблями, созданными для уничтожения американских авианосцев ,"угрожающих российским субмаринам и территории страны". Корабли, по утверждению авторов рейтинга, вооружены противокорабельными ракетами "Гранит" с ядерными боеголовками.

Всего в Советском Союзе с 1973 по 1989 годы построили четыре ракетных крейсера проекта "Орлан" - "Адмирал Ушаков", "Адмирал Лазарев", "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". В настоящее время в строю находится только "Петр Великий", являющийся флагманом Северного флота. Второй корабль такого проекта "Адмирал Нахимов" на сегодняшний день находится в процессе модернизации.

От Соединенных Штатов в рейтинг вошли ракетные крейсеры типа "Тикондерога" и эсминцы типа "Арли Берк". Корабли этих классов выделяются многофункциональной боевой информационно-управляющей системы "Aegis" с различными типами применяемых ракет.

Самыми мощными японскими кораблями эксперт называет линкоры типа "Конго". По словам Мизоками, это почти точная копия американских боевых судов типа "Арли Берк".

Японию представили линкоры класса "Конго", которые "благодаря имеющимся ракетам SM-3 могут защитить всю территорию страны от удара баллистических ракет", а Китай - перспективные эсминцы проекта 055, которые станут самыми крупными кораблями данного класса после американских "Зумвальтов".

Другие страны, по мнению составителей рейтинга, видимо, самыми мощными надводными кораблями не обладают.