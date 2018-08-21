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21.08.2018
Военное обозрение

Предпосылки для появления 152-мм версии Т-14 "Армата"?

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После появления новости о том, что тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 на платформе "Армата" получила боевой модуль с пушкой калибром 57-мм, у специалистов возник вопрос, могут ли эти известия стать и прологом к повышению основного калибра и танка Т-14 "Армата"?

Напомним, что сегодня "УралВагонЗавод" сообщил о скорой демонстрации обновлённой версии БМП Т-15 "Армата" на площадке форума "Патриот". Эта версия оснащается АУ-220М "Байкал" с дистанционно управляемой артиллерийской установкой.

Ранее неоднократно высказывались доводы "за" и "против" создания модификации российского танка нового поколения с пушкой калибром 152 мм (2А83). Однако производители давали понять, что до завершения всех необходимых испытаний и до поставки (с учётом устранения всех необходимых недоработок) в войска основной версии Т-14 "Армата" ни о какой смене калибра не может идти речи.

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Пока весь запланированный комплекс испытаний не завершён, да и с поставкой новейших танков в войска наметились определённые проблемы.

Однако оптимисты считают, что на самом деле никаких серьёзных трудностей нет, и что 152-мм пушка может быть установлена на Т-14 "Армата" с учётом именно сообщений "УралВагонЗавода" о работе по повышению калибра для БМП Т-15 на той же платформе.

Гладкоствольная 152-мм пушка с хромированием ствола позволила бы обеспечить высокое давление пороховых газов. По подсчётам специалистов, это давление составит свыше 7,5 тыс. атмосфер. Это стало бы настоящим козырем Т-14 "Арматы". Добавлял бы боеспособности танку и корректируемый "Краснополь".

Пессимисты на это отвечают тем, что для новейшего танка важнее объём боекомплекта, экономичность при производстве и обслуживании (учитывая износ ствола), а потому если 152-мм версия и появится, то это окажется не более чем очередным "парадным вариантом". В качестве дополнительного довода приводится то, что Т-14 "Армату" потому и называют новейшим танком, что он может быть использован в сетецентрическом варианте ведения боевых действий, где задачи по повышенной бронепробиваемости может решать и другая военная техника, включая "Мста-С".

Сам же производитель о возможном повышении калибра Т-14 "Армата" пока молчит. Взял паузу, или тема закрыта навсегда?

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
АУ-220М
Краснополь
Мста-С
ПТ-76
Т-15
Компании
Уралвагонзавод
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