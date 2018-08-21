Эксперт рассказал, для чего необходима проверка боеготовности войск

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Внезапная проверка боеготовности войск нужна для противодействия угрозе гибридной войны, которую могут развязать против России, считает руководитель Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

В понедельник в частях Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности, она продлится до 25 августа.

"Проверка проводится преимущественно с целью повышения готовности войск в случае необходимости защитить страну от гибридной войны. Пока у нас есть ядерное оружие, никакой другой войны против нас Запад развязать не может", - сказал Сивков.

Такие проверки проводятся регулярно, страны НАТО к ним привыкли, отметил он. "Там воспринимают эти проверки как постоянную демонстрацию российской военной силы, поэтому большого влияния на позицию американского и западного руководства такие проверки не окажут", - добавил Сивков.