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21.08.2018
РИА Новости

Эксперт рассказал, для чего необходима проверка боеготовности войск

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Истребители МиГ-29. Архивное фото
Истребители МиГ-29. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Внезапная проверка боеготовности войск нужна для противодействия угрозе гибридной войны, которую могут развязать против России, считает руководитель Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

В понедельник в частях Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности, она продлится до 25 августа.

"Проверка проводится преимущественно с целью повышения готовности войск в случае необходимости защитить страну от гибридной войны. Пока у нас есть ядерное оружие, никакой другой войны против нас Запад развязать не может", - сказал Сивков.

Такие проверки проводятся регулярно, страны НАТО к ним привыкли, отметил он. "Там воспринимают эти проверки как постоянную демонстрацию российской военной силы, поэтому большого влияния на позицию американского и западного руководства такие проверки не окажут", - добавил Сивков.

20.08.2018
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