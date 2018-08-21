КРЭТ презентует свои гражданские и военные разработки в рамках форума Армия-2018

Концерн Радиоэлектронные технологии (входит в ГК Ростех) станет одним из ключевых экспонентов форума Армия-2018. Участие в работе Форума примут 21 предприятие Концерна, которые представят более 50 различных экспонатов.

«Для нас Форум Армия – это очень удобная площадка. Здесь мы не только можем встретить своих традиционных заказчиков, но и продемонстрировать успехи на поле диверсификации производимой продукции. Так, в этом году 8 наших предприятий привезли только гражданскую продукцию, - подчеркнул первый заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев. - Еще одним важным направлением, над которым мы работаем является импортозамещение. За последние 2 года мы разработали и освоили серийное производство продукции для замены оборудования из Украины и стран НАТО. Это - многофункциональные индикаторы, генераторы давления, навигационные системы и многие другие».

Концерн представит на выставке новое пилотажно-навигационное оборудование для самолётов, вертолётов и БПЛА, а также целый комплекс приборов, разработанных в рамках программы импортозамещения, которое не уступает, а по ряду параметров превосходит их зарубежные аналоги.

Особое внимание КРЭТ уделяет технике РЭБ и Госопознавания, которая представлена на Форуме как в виде макетов так и реально действующих новых образцов наземной техники. Данная техника положительно зарекомендовала себя во время эксплуатации в ВС РФ и предлагается инозаказчинкам. В этом сегменте повышенным интересом будут пользоваться бортовые комплексы обороны «Витебск» и «Президент-С», предназначенные для защиты гражданских и военных самолетов и вертолетов от атак с использование управляемого оружия.

Представители КРЭТ примут участие в заседании Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения Союза машиностроителей России, а также заседании Комитета по приборостроению, системам управления, электронной и электротехнической промышленности.