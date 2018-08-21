Войти
21.08.2018
ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»

КРЭТ презентует свои гражданские и военные разработки в рамках форума Армия-2018

417
0
0
Новый бренд КРЭТ
Новый бренд Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).
Источник: http://www.kret.com/

Концерн Радиоэлектронные технологии (входит в ГК Ростех) станет одним из ключевых экспонентов форума Армия-2018. Участие в работе Форума примут 21 предприятие Концерна, которые представят более 50 различных экспонатов.


«Для нас Форум Армия – это очень удобная площадка. Здесь мы не только можем встретить своих традиционных заказчиков, но и продемонстрировать успехи на поле диверсификации производимой продукции. Так, в этом году 8 наших предприятий привезли только гражданскую продукцию, - подчеркнул первый заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев. - Еще одним важным направлением, над которым мы работаем является импортозамещение. За последние 2 года мы разработали и освоили серийное производство продукции для замены оборудования из Украины и стран НАТО. Это - многофункциональные индикаторы, генераторы давления, навигационные системы и многие другие».


Концерн представит на выставке новое пилотажно-навигационное оборудование для самолётов, вертолётов и БПЛА, а также целый комплекс приборов, разработанных в рамках программы импортозамещения, которое не уступает, а по ряду параметров превосходит их зарубежные аналоги.


Особое внимание КРЭТ уделяет технике РЭБ и Госопознавания, которая представлена на Форуме как в виде макетов так и реально действующих новых образцов наземной техники. Данная техника положительно зарекомендовала себя во время эксплуатации в ВС РФ и предлагается инозаказчинкам. В этом сегменте повышенным интересом будут пользоваться бортовые комплексы обороны «Витебск» и «Президент-С», предназначенные для защиты гражданских и военных самолетов и вертолетов от атак с использование управляемого оружия.


Представители КРЭТ примут участие в заседании Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения Союза машиностроителей России, а также заседании Комитета по приборостроению, системам управления, электронной и электротехнической промышленности.

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Витебск РЭБ
Президент-С
Компании
КРЭТ
Минoбороны РФ
СМР
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
БПЛА
Похожие новости
22.09.2017
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
19.07.2017
Первый замгендиректора КРЭТ: решили все вопросы замещения украинской продукции
12.05.2017
Выключить врагу рубильник: Россия увеличивает производство комплексов РЭБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 00:29
  • 11
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 20.08 21:36
  • 10
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 20.08 20:40
  • 1
До конца года Минобороны закупит не менее 36 истребителей Су-30СМ
  • 20.08 20:40
  • 39
России не нужны легкие авианосцы, заявляют в командовании ВМФ
  • 20.08 19:55
  • 16424
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 19:54
  • 249
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 20.08 19:54
  • 5
Корпорация "МиГ" разрабатывает истребитель МиГ-41
  • 20.08 19:36
  • 22
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 20.08 19:29
  • 1
Володин призвал создавать высокотехнологичные рабочие места за счет диверсификации ОПК
  • 20.08 19:22
  • 2
Армейская "Выручка"
  • 20.08 18:48
  • 10
Названа дата презентации ЗРК "Сосна"
  • 20.08 18:35
  • 665
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.08 18:19
  • 6
БМП на платформе "Армата" получила новый боевой модуль и сверхзвуковые ракеты
  • 20.08 17:59
  • 125
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 20.08 17:58
  • 13
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New